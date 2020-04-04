Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro coronayı küçümsüyor

"ABD 277 bin 522, İtalya 119 bin 827, İspanya 119 bin 199, Almanya 91 bin 159, Fransa 82 bin 165, Çin ana karası 81 bin 639, İran 53 bin 183, İngiltere 38 bin 168, Türkiye 20 bin 921, İsviçre 19 bin 702, Belçika 16 bin 770, Hollanda 15 bin 723, Kanada 12 bin 549, Avusturya 11 bin 544, Güney Kore 10 bin 156, Portekiz 9 bin 886, Brezilya 9 bin 216, İsrail 7 bin 428, İsveç 6 bin 131, Avustralya 5 bin 550, Norveç 5 bin 370, İrlanda 4 bin 273, Çekya 4 bin 194, Rusya 4 bin 149, Danimarka 3 bin 757, Şili 3 bin 737, Japonya 3 bin 647, Polonya 3 bin 383, Ekvador 3 bin 368, Malezya 3 bin 333, Romanya 3 bin 183, Hindistan 3 bin 82, Filipinler 3 bin 18, Pakistan 2 bin 708, Lüksemburg 2 bin 612, Tayland 2 bin 67, Suudi Arabistan 2 bin 39, Endonezya 1986, Meksika 1688, Panama 1673, Finlandiya 1615, Yunanistan 1613, Peru 1595, Güney Afrika Cumhuriyeti 1505, Dominik Cumhuriyeti 1488, Sırbistan 1476, İzlanda 1364, Arjantin 1353, Kolombiya 1267, Birleşik Arap Emirlikleri 1264, Cezayir 1171, Singapur 1114, Hırvatistan 1079, Katar 1075 ve Ukrayna 1072."