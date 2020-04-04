Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro coronayı küçümsüyor
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede 343 kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüsü (Covid-19) ciddiye almamayı sürdürüyor. Bolsonaro, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak" dedi.
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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 12:42
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bir etkinlik çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak" ifadesini kullandı.
Salgın nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alan valilere ve belediye başkanlarına tepkisini yineleyen Bolsonaro, "Pozisyonumu zaten biliyorsunuz, Brezilya halkı bu kararları 2-3 ay kaldıramaz. Muazzam bir işsizlik olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Ülkede milyonlarca kişi, Bolsonaro'nun salgına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etmişti.
Yeni tip corona virüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, salgın nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söylemişti.
Bolsonaro, geçen hafta sonu başkent Brasilia'da bir alışveriş merkezini ziyaret ederek kendisine ilgi gösteren insanlarla fotoğraf çektirmişti.
Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da 8 bin 249 kişide Covid-19 tespit edildi. Brezilya'da ölü sayısı 343'e yükseldi.
DÜNYA'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 118 BİNİ GEÇTİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 118 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 118 bin 244’e ulaştı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 59 bin 220 kişi hayatını kaybederken, virüse yakalanan 229 bin 157 kişi iyileşti.
Covid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 326, Hong Kong'da 4, İtalya'da 14 bin 681, İspanya'da 11 bin 198, ABD'de 7 bin 403, Fransa'da 6 bin 507, İran'da 3 bin 294, İngiltere'de 3 bin 605, Hollanda'da 1487, Almanya'da 1275, Belçika'da 1143, İsviçre'de 604, Türkiye'de 425, Brezilya'da 365, İsveç'te 358, Portekiz'de 246, Kanada'da 208, Endonezya'da 181, Güney Kore'de 177, Avusturya'da 168, Ekvador'da 145, Danimarka'da 139, Filipinler'de 136, Romanya'da 133, İrlanda'da 120, Cezayir'de 105, Hindistan'da 86, Japonya'da 80, Polonya'da 71, Dominik Cumhuriyeti'nde 68, Mısır'da 66, Yunanistan'da 63, Peru'da 61, Meksika'da 60, Norveç'te 59, Çekya’da 56, Irak'ta 54, Malezya'da 53 kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYILARI 1000'DAN FAZLA OLAN ÜLKELER
"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:
"ABD 277 bin 522, İtalya 119 bin 827, İspanya 119 bin 199, Almanya 91 bin 159, Fransa 82 bin 165, Çin ana karası 81 bin 639, İran 53 bin 183, İngiltere 38 bin 168, Türkiye 20 bin 921, İsviçre 19 bin 702, Belçika 16 bin 770, Hollanda 15 bin 723, Kanada 12 bin 549, Avusturya 11 bin 544, Güney Kore 10 bin 156, Portekiz 9 bin 886, Brezilya 9 bin 216, İsrail 7 bin 428, İsveç 6 bin 131, Avustralya 5 bin 550, Norveç 5 bin 370, İrlanda 4 bin 273, Çekya 4 bin 194, Rusya 4 bin 149, Danimarka 3 bin 757, Şili 3 bin 737, Japonya 3 bin 647, Polonya 3 bin 383, Ekvador 3 bin 368, Malezya 3 bin 333, Romanya 3 bin 183, Hindistan 3 bin 82, Filipinler 3 bin 18, Pakistan 2 bin 708, Lüksemburg 2 bin 612, Tayland 2 bin 67, Suudi Arabistan 2 bin 39, Endonezya 1986, Meksika 1688, Panama 1673, Finlandiya 1615, Yunanistan 1613, Peru 1595, Güney Afrika Cumhuriyeti 1505, Dominik Cumhuriyeti 1488, Sırbistan 1476, İzlanda 1364, Arjantin 1353, Kolombiya 1267, Birleşik Arap Emirlikleri 1264, Cezayir 1171, Singapur 1114, Hırvatistan 1079, Katar 1075 ve Ukrayna 1072."
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