Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı

Corona virüsün Latin Amerika'daki merkez üssü Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro, yerel yönetimlere "ticari açılmaya başlama" çağrısı yaptı. Ülkesinde 50 binden fazla can kaybına neden olan salgınla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) suçlayan Bolsonaro, "Belki de DSÖ'nün yaptığı hatalar nedeniyle bu sorun biraz abartıldı" yorumunda bulundu.

Reuters - Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 04:26

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı - 1
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan ticaret merkezlerinin yeniden açılması çağrısında bulundu.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı - 2

"DSÖ'NÜN HATALARI NEDENİYLE BİRAZ ABARTILDI"

Bölge basınında çıkan habere göre, aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı bir televizyon programında, ülkesinde 50 binden fazla kişinin hayatına mal olan salgın için "Belki de Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı hatalar nedeniyle bu sorun biraz abartıldı" değerlendirmesini yaptı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı - 3

Bolsonaro, ekonominin ülke için önemine vurgu yaparak "Kırsal kesim durmadı ama birçok şehir ve eyalet durdu. Ekonomiyi iyileştirmek kolay olmayacak bu yüzden valilere ve belediye başkanlarına, elbette sorumlu bir şekilde, ticari açılmaya başlama çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı - 4

CAN KAYBI 50 BİNDEN FAZLA

Dünyada corona virüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro, salgının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı - 5

Başlarda corona virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş, salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı - 6
Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olup nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya'da, corona virüs salgınında 51 bin 271 kişi öldü, vaka sayısı ise 1 milyon 106 bin 470 olarak kayda geçti.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı - 7
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı - 8
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı - 9
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı - 10
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı - 11

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