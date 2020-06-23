Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro DSÖ'yü suçladı: Hataları nedeniyle bu sorun abartıldı

"DSÖ'NÜN HATALARI NEDENİYLE BİRAZ ABARTILDI"

Bölge basınında çıkan habere göre, aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı bir televizyon programında, ülkesinde 50 binden fazla kişinin hayatına mal olan salgın için "Belki de Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı hatalar nedeniyle bu sorun biraz abartıldı" değerlendirmesini yaptı.