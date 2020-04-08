Brezilya hızla corona virüsün pençesine sürükleniyor

Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen 210 milyon nüfuslu Brezilya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti. Ülkede corona virüsten şu ana kadar 686 kişi ölürken, vaka sayısı da hızla yükselerek 14 bini geçti. Brezilya ve Güney Amerika'nın en büyük kenti Sao Paulo'da ölü sayısı 304'e yükseldi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak" açıklaması yapmıştı.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 10:32

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, 210 milyon nüfusa sahip Brezilya'da Covid-19 bağlantılı vaka sayısı hızla artıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro corona virüsle mücadeleyi küçümsemesine rağmen son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da corona virüs bağlantılı vaka sayısı 14 bin 49'a yükselirken, ölü sayısı da 686 oldu.

Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 304'e yükseldi.

12 milyon nüfusa sahip Sao Paulo Valisi Joao Doria yaptığı basın açıklamasında, kentin en büyük ikinci parkının içinde bulunan Ibirapuera Atletizm stadyumunun virüs kapsamında sahra hastanesine dönüştürüleceğini söyledi. Doria sahra hastanesini 1 Mayıs'a kadar bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta ilan edilen acil durumun ise 22 Nisan’a kadar uzatıldı.

Ülkenin güney ve güneydoğusundaki eyaletlerin valileri yaptıkları açıklamada, "ekonomik çöküşten" kurtulmak için Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "acil eylemler" ortaya koyması çağrısında bulundu.

DEVLET BAŞKANI BOLSONARO ÖNLEMLERİ GEREKSİZ BULUYOR Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise, yeni tip corona virüsü (Covid-19) ciddiye almamayı sürdürüyor.

Bolsonaro, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak" ifadesini kullanmıştı.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alan valilere ve belediye başkanlarına tepkisini yineleyen Bolsonaro, "Pozisyonumu zaten biliyorsunuz, Brezilya halkı bu kararları 2-3 ay kaldıramaz. Muazzam bir işsizlik olacak" demişti.

Ülkede milyonlarca kişi, Bolsonaro'nun salgına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etmişti.



Yeni tip corona virüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, salgın nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söylemişti.

Bolsonaro, geçtiğimiz hafta başkent Brasilia'da bir alışveriş merkezini ziyaret ederek kendisine ilgi gösteren insanlarla fotoğraf çektirmişti.



