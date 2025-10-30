Brezilya tarihinin en kanlı uyuşturucu operasyonu: 132 kişi öldürüldü
Rio de Janeiro’nun kenar mahallelerinde düzenlenen dev polis operasyonu, Brezilya’nın son yıllardaki en kanlı baskınlarından birine dönüştü. Uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonda en az 132 kişi öldü, infaz ve işkence iddiaları ülkeyi sarstı. Öldürülen şüphelilerin sokaklara yığılmasının ardından BM, derhal soruşturma çağrısında bulundu.
Rio de Janeiro’nun kenar mahallelerinden birinde salı sabahı başlayan geniş çaplı polis operasyonu, Brezilya’nın yakın tarihindeki en kanlı olaylardan birine dönüştü.
Uyuşturucu çetelerine yönelik baskında en az 132 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında dört polis de bulunuyor.
Tanıklar, gece boyunca gönüllülerin 50 ila 60 cesedi ormanlık alandan çıkardığını anlattı.
Bazı cesetler kimlik tespiti kolay olsun diye iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, bazıları ise beyaz çarşaflarla örtülmüştü.