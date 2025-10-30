Brezilya tarihinin en kanlı uyuşturucu operasyonu: 132 kişi öldürüldü

Rio de Janeiro’nun kenar mahallelerinden birinde salı sabahı başlayan geniş çaplı polis operasyonu, Brezilya’nın yakın tarihindeki en kanlı olaylardan birine dönüştü.

Uyuşturucu çetelerine yönelik baskında en az 132 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında dört polis de bulunuyor.

Tanıklar, gece boyunca gönüllülerin 50 ila 60 cesedi ormanlık alandan çıkardığını anlattı.

Bazı cesetler kimlik tespiti kolay olsun diye iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, bazıları ise beyaz çarşaflarla örtülmüştü.