Brezilya Ulusal Ormanı iki gündür yanıyor: Yüzde 20'si küle döndü

Güney Amerika ülkesi Brezilya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Başkent Brasilia'daki Ulusal Orman’da iki gündür devam eden yangının dün akşam saatlerinde büyük bir kısmının kontrol altına alındığı belirtildi.

Brasilia Ulusal Ormanı, kentin tatlı suyunun yüzde 70'inin kaynağı olan pınarları koruyan 5 bin 600 hektarlık ormanlık alana yayılan bir koruma alanı olarak biliniyor.