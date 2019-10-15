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Brezilya'da 7 katlı bina çöktü

Anadolu Ajansı

Brezilya'nın Ceara eyaletinde 7 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi.

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    İtfaiye yetkilileri, Forteleza kentinin lüks mahallelerinden birinde 7 katlı bir binanın çöktüğünü, binanın enkazında 1 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
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    İtfaiye yetkilisi Cleyton Bezerra, enkazdan 10 kişinin yaralı kurtarıldığını, 9 kişinin daha enkaz altında olabileceğini belirtti.
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    Bezerra, binanın bazı kısımlarında halen çökme tehlikesi bulunması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü söyledi.
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    İtfaiye sözcüsü Romario Fernandes, arama kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceğini ifade etti.
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    Enkaz altında kalan kişilerden ikisinin, yakınlarıyları cep telefonuyla iletişime geçtiği öğrenildi.
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