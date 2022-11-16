Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinden darbe çağrısı

Ordu, seçim sisteminin karışıklığına dikkati çekmiş ve bu sebeple derinlemesine bir incelemenin yapılmadığını belirterek seçim mahkemesinden sandıkların denetlenmesini kolaylaştıracak tedbirler almasını önermişti.

STF de ülkede 1996 yılından bu yana kullanılan "elektronik sandıklarda herhangi bir usulsüzlük veya tutarsızlık bulunmadığına ilişkin" raporu memnuniyetle karşılamıştı.