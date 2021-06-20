Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri

Brezilya'da Coronavirüs kaynaklı ölümlerin 500 bini geçmesine sinirlenen halk sokaklara indi. Binlerce kişi salgını küçümseyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etti.

NTV Haber 20.06.2021 - 03:01

Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 1
Binlerce kişi sokağa çıktı. "Bolsonaro istifa" diye slogan attı.
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 2
Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen Brezilya'da halk hükümetin salgınla mücadelesini protesto etti.
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 3
Ülkenin 44 şehrinde sokağa çıkan protestocular, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeterince hızlı aşı almadığı ve maske takma zorunluluğunu sorgulamasına tepki gösterdi.
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 4
Brezilya ABD'den sonra Coronavirüs kaynaklı ölümlerde 500 bin barajını geçen ikinci ülke oldu.
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 5
Bolsonaro'nun Brezilya halkına karşı soykırım yaptığını iddia eden göstericiler, Devlet başkanının istifasını istedi.
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 6
Senato komitesi, Bolsonaro yönetiminin pandemi ile mücadelesini inceliyor. Ve hükümetin COVID-19 için kanıtlanmamış tedavilere öncelik verirken aşı alma konusundaki gecikmesini sorguluyor.
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 7
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 8
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 9
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 10
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 11
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 12
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 13
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 14
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 15
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 16
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 17
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 18
Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteri - 19

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER