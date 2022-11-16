Brezilya'da Bolsonaro yanlıları darbe çağrısıyla protesto yaptı

Gösteriler, silahlı kuvvetlerin seçim sonuçlarını tanıdığını ve demokrasinin yanında olduğunu belirtmesine rağmen düzenlendi.



Brezilya'da geçen hafta Savunma Bakanlığı, 2 ve 30 Ekim'de düzenlenen seçim sonuçlarının "uyumlu" olduğunu belirten, seçimlerde usulsüzlüğün bulunduğuna işaret etmeyen bir raporu STF'ya sunmuştu.