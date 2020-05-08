Brezilya'da corona virüsten can kaybı 10 bine yaklaştı (Son 24 saatte 610 ölüm)

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 610 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 610 artışla 9 bin 146'ya, vaka sayısı da 9 bin 888 artarak 135 bin 106'ya yükseldi. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 55 bin 350 kişi iyileşirken hayatını kaybeden bin 782 kişinin ise ölüm sebebi araştırılıyor. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Covid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.