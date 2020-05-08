Brezilya'da corona virüsten can kaybı 10 bine yaklaştı (Son 24 saatte 610 ölüm)

Brezilya'da Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 610 artışla 9 bin 146'ya, vaka sayısı da 9 bin 888 artarak 135 bin 106'ya yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 55 bin 350 kişi iyileşirken hayatını kaybeden bin 782 kişinin ise ölüm sebebi araştırılıyor.