Brezilya'da halk gece karanlığında denize giriyor
Güney yarım küredeki Brezilya, yaz aylarını yaşıyor. Son günlerde özellikle Rio de Janerio kentinde bunaltıcı bir sıcak ve nem kaydedildi. Brezilyalılar, akşamları sahillere akın edip denize giriyor. Sahiller yüzlerce kişiyi ağırlarken kentte termometrelerin 39 dereceye çıkması bekleniyor.
GECE KARANLIĞINDA YÜZME
Güney yarım kurede yer alan Brezilya'da sahil geceleri gündüz olduğundan daha kalabalık oluyor.
Gece karanlığında denize girenlerin renkli görüntüleri kaydedildi.