Brezilya'da halk gece karanlığında denize giriyor

Güney yarım küredeki Brezilya, yaz aylarını yaşıyor. Son günlerde özellikle Rio de Janerio kentinde bunaltıcı bir sıcak ve nem kaydedildi. Brezilyalılar, akşamları sahillere akın edip denize giriyor. Sahiller yüzlerce kişiyi ağırlarken kentte termometrelerin 39 dereceye çıkması bekleniyor.

Brezilya'da halk gece karanlığında denize giriyor - 1

GECE KARANLIĞINDA YÜZME

Güney yarım kurede yer alan Brezilya'da sahil geceleri gündüz olduğundan daha kalabalık oluyor.

Gece karanlığında denize girenlerin renkli görüntüleri kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

Brezilya'da halk gece karanlığında denize giriyor - 2

DENİZE GİREREK SERİNLİYORLAR

Rio de Janerio'da sıcaktan bunalanlar akşamları soluğu sahilde alıyor. Brezilyayılar denize girerek serinlemeye çalışıyor.

Brezilya'da halk gece karanlığında denize giriyor - 3

"HERKES GİBİ PLAJA GELDİM"

Gazetecilere konuşan Brezilyalı bir kadın, "Akşam sekiz ve kalabalığı görüyorsunuz. Çocuklar oyunlar oynuyor. Evde oturup film izleyebilirdim ama hava çok sıcak. Ben de herkes gibi plaja geldim." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da halk gece karanlığında denize giriyor - 4

SICAKLIKLAR 39 DERECEYE ÇIKACAK

Rio De Janerio sahilleri akşamları yüzlerce kişiyi ağırlama başlarken kentte termometrelerin 39 dereceye çıkması bekleniyor.

Brezilya'da halk gece karanlığında denize giriyor - 5

Meteoroloji yetkilileri bunaltıcı sıcakların ömünüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini duyurdu.

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