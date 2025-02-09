Brezilya'da halk gece karanlığında denize giriyor

"HERKES GİBİ PLAJA GELDİM"

Gazetecilere konuşan Brezilyalı bir kadın, "Akşam sekiz ve kalabalığı görüyorsunuz. Çocuklar oyunlar oynuyor. Evde oturup film izleyebilirdim ama hava çok sıcak. Ben de herkes gibi plaja geldim." ifadelerini kullandı.