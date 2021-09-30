Brezilya'da hastane skandalı: Covid-19 ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti

YAŞLI HASTALARI KOBAY OALRAK KULLANDILAR

Geçen ay, içeriden bilgi veren bir grup doktor, yaşlılara hizmet veren São Paulo merkezli firmaya karşı bir dizi skandalı içeren 10 bin sayfalık bir dosyayı müfettişlere teslim etti. Dosyada, yaşlı hastaların tam rızaları olmaksızın kanıtlanmamış Covid "tedavilerinin" test edilmesi için "insan kobayları" olarak kullanıldığına dair iddialar yer aldı.