Brezilya'da kıyamet filmini aratmayan kum fırtınası: Binalar ortadan kayboldu

Küresel ısınmanın etkileri gezegenimizde her geçen gün biraz daha sert hissediliyor. Brezilya'nın Sao Paolo eyaletinde yaşananlar, dünyanın sonunu tasvir eden bir kıyamet filminden sahneler gibi görünse de son derece gerçek. Son yıllarda yaşanan orman yangınları ve aşırı kuraklık bölgedeki binaları yutan dev bir kum fırtınasına neden oldu. Sert rüzgarlar nedeniyle paniğe kapılan insanlar sığınacak yerler aradı.

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ntv.com.tr - Reuters 29.09.2021 - 11:37

Brezilya’nın en büyük kentlerine ev sahipliği yapan Sao Paulo eyaletinde geçen pazar günü nadir bir olay yaşandı.

Eyalet merkezi de dahil olmak üzere Minas Gerais, Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba, Barretos ve Presidente Prudente kentleri dev bir kum bulutu ile kaplandı. Kum fırtınası nedeniyle bazı evlerde ve işletmelerde masalar ve sandalyeler havada uçuştu, çatılar hasar gördü.

NEDENİ AŞIRI KURAKLIK Meteoroloji uzmanları, kum fırtınasının nedeninin küresel ısınma kaynaklı kuraklık olduğunu açıkladı. Toprağın aşırı derecede kuru olduğu bölgelerde rüzgarın topraktaki bazı kalıntılar birlikte tozu 10 kilometre yükseğe çıkardığı belirtildi.

Meteorolog Estael Sias, “Bu olayın devam eden kuraklık nedeniyle, Brezilya topraklarının bu bölgesinde meydana gelmesi şaşırtıcı değil. Bu kentlerde aylardır yağmur yağmadığı için çok toz var. Bitki örtüsü neredeyse yok denecek kadar az. Yangınların ardından kalan bitki ve hayvan kalıntıları yükseliyor. Bu yüzden güçlü bir kum fırtınası oluşuyor” dedi.

Öte yandan Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nün uyduları, kum fırtınasının saatte 60 kilometreye varan rüzgarlarla ilerlediğini gösterdi.