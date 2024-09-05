Brezilya'da orman yangını en yüksek seviyede

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Ulusal Orman'da iki gündür devam eden yangın mücadelesi devam ediyor. Yetkililer yangının dörtte üçünün kontrol altına alındığını bildirdi. Yangında 5 bin 600 hektarlık ormanlık alanının yaklaşık yüzde 20'si küle döndü.

Brezilya'da orman yangını en yüksek seviyede - 1

Brezilya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Başkent Brasilia'daki Ulusal Orman’da iki gündür devam eden yangının dün akşam saatlerinde büyük bir kısmının kontrol altına alındığı belirtildi. 

Brasilia Ulusal Ormanı, kentin tatlı suyunun yüzde 70'inin kaynağı olan pınarları koruyan 5 bin 600 hektarlık ormanlık alana yayılan bir koruma alanıdır. 

DÜNYA HABERLERİ

Brezilya'da orman yangını en yüksek seviyede - 2

DÖRT YANGINDAN ÜÇÜ SÖNDÜ

Ormanın yönetiminden sorumlu Fabio dos Santos Miranda, çevredekiler tarafından yangının başladığı bölgede üç şüpheli görüldüğünü aktardı.

Miranda, "Dört yangından üçünü söndürdük. Yangının gün sonuna kadar kontrol altına alınacağını umuyoruz. Bunun bir çevre suçu olduğundan eminiz ancak kasıtlı olup olmadığını henüz teyit etmedik" dedi. 

Brezilya'da orman yangını en yüksek seviyede - 3

"KIVILCIMLAR UZUN YOL KAT EDİYOR"

İtfaiyeciler, orman yangınını kontrol altına alarak çevredeki çiftçilerin arazilerine yayılmasını engellemek için mücadele etti. 

İtfaiyeci Binbaşı Godoy, “Meyve bahçelerini korumak için çalışıyoruz ancak rüzgâr yangını arazilere doğru savuruyor ve kıvılcımlar uzun bir yol kat ediyor” dedi. 

Brezilya'da orman yangını en yüksek seviyede - 4

EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

Hükümetin verilerine göre, Amazon'da yaşanan rekor kuraklık ağustos ayında gerçekleşti.

Yağmur ormanlarında çıkan yangınlar 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 

Brezilya'da orman yangını en yüksek seviyede - 5

YAĞMUR ORMANLARI SAVUNMASIZ KALDI

Geçtiğimiz sene, yağmurların geç yağması ve El Nino olarak bilinen hava modelinin iklim değişikliği nedeniyle aşırı güçlenmesi yağmur ormanlarını bu yılki yangınlara karşı savunmasız bıraktı.

Yangında 5 bin 600 hektarlık ormanlık alanının yaklaşık yüzde 20'si küle döndü.

Brezilya'da orman yangını en yüksek seviyede - 6
Brezilya'da orman yangını en yüksek seviyede - 7
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