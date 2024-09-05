Brezilya'da orman yangını en yüksek seviyede
Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Ulusal Orman'da iki gündür devam eden yangın mücadelesi devam ediyor. Yetkililer yangının dörtte üçünün kontrol altına alındığını bildirdi. Yangında 5 bin 600 hektarlık ormanlık alanının yaklaşık yüzde 20'si küle döndü.
Brezilya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Başkent Brasilia'daki Ulusal Orman’da iki gündür devam eden yangının dün akşam saatlerinde büyük bir kısmının kontrol altına alındığı belirtildi.
Brasilia Ulusal Ormanı, kentin tatlı suyunun yüzde 70'inin kaynağı olan pınarları koruyan 5 bin 600 hektarlık ormanlık alana yayılan bir koruma alanıdır.