Brezilya'da orman yangını en yüksek seviyede

DÖRT YANGINDAN ÜÇÜ SÖNDÜ

Ormanın yönetiminden sorumlu Fabio dos Santos Miranda, çevredekiler tarafından yangının başladığı bölgede üç şüpheli görüldüğünü aktardı.

Miranda, "Dört yangından üçünü söndürdük. Yangının gün sonuna kadar kontrol altına alınacağını umuyoruz. Bunun bir çevre suçu olduğundan eminiz ancak kasıtlı olup olmadığını henüz teyit etmedik" dedi.