Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor

"KURTARIŞ ÇOK, HÜZÜN ÇOK MUTLULUK ANI ÇOK"

Günler hiç kolay geçmediğini belirten Moraes "Kurtarış çok, hüzün çok, mutluluk anı çok. Günün 24 saati elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz ve her zaman daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyoruz” diye kobuştu.