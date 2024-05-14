Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor

Brezilya’nın Rio Grande do Sul bölgesini etkisi altına alan sel felaketinde ölü sayısı 140’ı geçerken selde mahsur kalan hayvanlar gönüllülerin yardımıyla kurtarılıyor. Brezilyalı Milletvekili Celio Studart ile Belediye Meclis Üyesi Chris Moraes, şimdiye kadar yüzlerce hayvanı selden kurtardı. Chris Moraes en son bir çatıda mahsur kalan atın kurtarılmasına yardım etti.

Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 1

Brezilya şiddetli yağışların yol açtığı selle mücadele ederken, felakette can kaybı da artıyor.

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Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 2

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 140’ı geçerken, Milletvekili Celio Studart ile Belediye Meclis Üyesi Chris Moraes, sel altındaki yerleri botlarla gezerek mahsur kalan yüzlerce hayvanı kurtardı.

Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 3

Milletvekili Studart dün yaptığı paylaşımda yağmurun hala devam ettiğini belirterek uzun ve yorucu kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 4

Moraes çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Rio Grande do Sul'a gönüllü olarak gelen ve daha fazla hayat kurtarmamıza yardımcı olan Ceara'dan arkadaşım, koruyucum ve Milletvekilim Celio Studart desteğiyle bu mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 5

"KURTARIŞ ÇOK, HÜZÜN ÇOK MUTLULUK ANI ÇOK"

Günler hiç kolay geçmediğini belirten Moraes "Kurtarış çok, hüzün çok, mutluluk anı çok. Günün 24 saati elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz ve her zaman daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyoruz” diye kobuştu.

Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 6

ÇATIDAKİ ATI KURTARDILAR

Moraes, 9 Mayıs’ta bir atın selden çatıya çıktığı görüntüleri televizyondan görerek harekete geçti.

Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 7

Atın bulunduğu yeri tespit için saatlerce uğraştı ve sonunda çatıdaki at bulundu.

Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 8

İtfaiye ve veterinerleri çağıran Chris Moraes, büyük bir çalışma sonucunda atın kurtarıldığını duyurdu.

Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 9

İtfaiye ise atı kurtarmak için önce sakinleştirici yaptıklarını daha sonra 5 tekne eşliğinde atı çatıdan alarak veterinerlik hastanesine götürüldüğünü açıkladı.

Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 10
Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 11
Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 12
Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 13
Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor - 14
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