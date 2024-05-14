Brezilya'da sel felaketi: Milletvekili ve meclis üyesi, yüzlerce hayvanı selden kurtarıyor
Brezilya’nın Rio Grande do Sul bölgesini etkisi altına alan sel felaketinde ölü sayısı 140’ı geçerken selde mahsur kalan hayvanlar gönüllülerin yardımıyla kurtarılıyor. Brezilyalı Milletvekili Celio Studart ile Belediye Meclis Üyesi Chris Moraes, şimdiye kadar yüzlerce hayvanı selden kurtardı. Chris Moraes en son bir çatıda mahsur kalan atın kurtarılmasına yardım etti.
Brezilya şiddetli yağışların yol açtığı selle mücadele ederken, felakette can kaybı da artıyor.