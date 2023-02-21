Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI FELAKET BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Devletin bütün birimleriyle bir araya geleceğiz ve toplumsal dayanışmayla yaralılara sahip çıkacağız. Kayıpları arayacağız ve bölgedeki yolları, enerji ve telekomünikasyon bağlantılarını eski haline getireceğiz." paylaşımında bulundu.