Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti. Onlarca insanı arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva afet bölgesini ziyaret etti.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 1

Sao Paulo Valisi Tarcisio Gomes de Freitas, açıklamasında, şiddetli yağışlar sonucu eyalete bağlı Ubatuba, Sao Sebastiao, llhabela, Caraguatatuba ve Bertioga kentlerinde afet durumu ilan edildiğini bildirdi.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 2

Freitas, sel ve toprak kayması nedeniyle 228 kişinin tahliye edildiğini, 338 kişinin de evsiz kaldığını, 40 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 3

Silahlı kuvvetlere bağlı iki helikopterin arama kurtarma mücadelesine destek için bölgeye gönderildiğini vurgulayan Freitas, insani yardımlar için ise 7 uçağın hazırlandığını söyledi.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 4

Freitas, ayrıca, afet bölgesine 1,5 milyon dolar yardım yapıldığını duyurdu.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 5

Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada ise şubat ayı boyunca beklenen yağışların son 24 saatte eyalete düştüğü kaydedilerek, zararın büyük olduğu belirtildi.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 6

Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar, elektrik hatları, haberleşme ve yolcu taşımacılığının büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 7

BBC'nin haberinde, karnaval kutlamalarının birçok ilde iptal edildiği, onlarca insanın kayıp olduğu kaydedildi.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 8

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI FELAKET BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva,  "Devletin bütün birimleriyle bir araya geleceğiz ve toplumsal dayanışmayla yaralılara sahip çıkacağız. Kayıpları arayacağız ve bölgedeki yolları, enerji ve telekomünikasyon bağlantılarını eski haline getireceğiz." paylaşımında bulundu.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 9

Eyalete bağlı Sao Sebastiao Belediyesinin Başkanı Felipe Augusto, yaptığı açıklamada, kaotik bir durumla karşılaştıklarını söylerken, "Hasarın boyutunu henüz ölçmedik. Afetzedeleri kurtarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 10

Augusto, yaklaşık 50 evin sular altında kaldığını belirterek, durumun "oldukça kritik" olduğunu söyledi.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 11
Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 12
Brezilya'da sel ve toprak kayması: 40 ölü - 13

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