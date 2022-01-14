Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 14.01.2022 - 11:01
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde son 24 saatte 200 mm'yi aşan şiddetli yağışlar sel ve yoprak kaymasına neden oldu. NBC News'in bildirdiğine göre , Geçen Aralık ayından bu yana devam eden aşırı hava olayları nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti.
Bununla birlikte, 11 Ocak'ta Brumadinho’da yer alan Paraopeba Nehri'nden taşması sonucu yaklaşık bin 200 kişi yerinden edildi.
Belediyenin sivil savunma teşkilatı, şiddetli yağışın yol açtığı toprak kaymasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ocak 2019’da Brumadinho’da aynı nehirde meydana gelen baraj çökmesi sonucunda 270 kişi hayatını kaybetmişti..
Brumadinho’nun yanı sıra, 12 Ocak 2022'den bu yana Vali Valadares belediyesindeki Doce Nehri'nden taşan sel nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Minas Gerais eyaleti yetkilileri selden yaklaşık 55 bin kişinin etkilendiğini bildirdi.
Diğer taraftan, Minas Gerais eyaletinin Ouro Preto şehrindeki bir tepede meydana gelen toprak kaymasında 2 bina toprak altında kaldı. kaldı. Yetkililer binanın önceden tahliye edildiği için, bu olayda can kaybı yaşanmadığını söyledi.
Sel, João Pinheiro ve Oliveira belediyelerinde de evlere zarar verdi.
Minas Gerais, Ekim 2021'den bu yana yoğun yağış dönemleri gördü. Durum, 22 Aralık 2021'de, çoğunlukla kuzeyde olmak üzere 13 belediyede şiddetli sel felaketi yaşandığında daha da kötüleşti. Komşu Bahia eyaleti de bu dönemde ciddi şekilde etkilendi.
12 Ocak itibariyle, Minas Gerais Eyaleti Sivil Savunma Teşkilatı 28 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve 341 belediyenin Ekim ayından bu yana OHAL ilan ettiğini duyurdu.