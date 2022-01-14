Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı

EN AZ 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde son 24 saatte 200 mm'yi aşan şiddetli yağışlar sel ve yoprak kaymasına neden oldu. NBC News'in bildirdiğine göre , Geçen Aralık ayından bu yana devam eden aşırı hava olayları nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti.