Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı

Brezilya'nın doğusu, bir ayı aşkın bir süredir sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Yalalan olaylarda en az 24 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evsiz kaldı. Ayrıca, yamaçlardan kayan tonlarca toprak önceden boşaltılan iki binayı yuttu.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 14.01.2022 - 11:01

Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 1

EN AZ 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

'nın Minas Gerais eyaletinde son 24  saatte 200 mm'yi aşan şiddetli yağışlar sel ve yoprak kaymasına neden oldu. NBC News'in bildirdiğine göre , Geçen Aralık ayından bu yana devam eden aşırı hava olayları nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti. 

Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 2

Bununla birlikte, 11 Ocak'ta Brumadinho’da yer alan Paraopeba Nehri'nden taşması sonucu yaklaşık bin 200 kişi yerinden edildi. 

Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 3

Belediyenin sivil savunma teşkilatı, şiddetli yağışın yol açtığı toprak kaymasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ocak 2019’da Brumadinho’da aynı nehirde meydana gelen baraj çökmesi sonucunda 270 kişi hayatını kaybetmişti.. 

Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 4

TOPLAMDA 55 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Brumadinho’nun yanı sıra, 12 Ocak 2022'den bu yana Vali Valadares belediyesindeki Doce Nehri'nden taşan sel nedeniyle 10 binden  fazla kişi tahliye edildi. Minas Gerais eyaleti yetkilileri selden yaklaşık 55 bin kişinin etkilendiğini bildirdi.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 5

İKİ BİNA TOPRAK ALTINDA KALDI

Diğer taraftan, Minas Gerais eyaletinin Ouro Preto şehrindeki bir tepede meydana gelen toprak kaymasında 2 bina toprak altında kaldı.  kaldı. Yetkililer binanın önceden tahliye edildiği için, bu olayda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 6

Sel, João Pinheiro ve Oliveira belediyelerinde de evlere zarar verdi.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 7

Minas Gerais, Ekim 2021'den bu yana yoğun yağış dönemleri  gördü. Durum, 22 Aralık 2021'de, çoğunlukla kuzeyde olmak üzere 13 belediyede şiddetli sel felaketi yaşandığında daha da kötüleşti. Komşu Bahia eyaleti de bu dönemde ciddi şekilde etkilendi.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 8

341 BELEDİYE OHAL İLAN ETTİ

12 Ocak itibariyle, Minas Gerais Eyaleti Sivil Savunma Teşkilatı 28 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve 341 belediyenin Ekim ayından bu yana OHAL ilan ettiğini duyurdu.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 9
Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 10
Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 11
Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 12
Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 13
Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 14
Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 15
Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 16
Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 17
Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 18
Brezilya'da sel ve toprak kayması: Binlerce kişi evsiz kaldı - 19

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