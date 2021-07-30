Brezilya’da sıcaklıklar rekor seviyede düştü: 62 yaşındayım, hayatımda ilk defa kar gördüm

HALK SEVİNÇLE KARŞILADI

Diğer taraftan, Brezilyalılar karın gelişini sevinçle karşıladı. Halk, sokaklara döküldü ve bu durum sosyal medya profillerine de yansıdı. Ülke için alışılmadık gecede fotoğraf ve videolar sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve bu görüntüler hızla viral oldu. Kardan adamlar yapıldı ve çocuklar kaldırımlarda kar topu savaşı yaptı.