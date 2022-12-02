Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu

Brezilya’nın bazı eyaletlerinde son bir haftada şiddetli yağışlar sonucu oluşan heyelan ve seller nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 binden fazla kişinin yerinden olduğu açıklandı.

Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu - 1

Santa Catarina Valisi Carlos Moises, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette dün meydana gelen heyelan sonrası acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu - 2

Moises, vatandaşlardan “heyelan ve sel riskinin olduğu yerler ile özellikle yollarda” dikkatli olmalarını ve seyahat etmemelerini istedi.

Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu - 3

Santa Catarina’da şiddetli yağışlara bağlı olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 882 kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu - 4

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Espirito Santo eyaletinde ise yağışlar 1 kişinin ölümüne, 2 binden fazla kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu - 5

Parana eyaletinde de BR-376 otobanında meydana gelen heyelan, 21 aracı toprak altında bıraktı.

Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu - 6

Yetkililer, 30’dan fazla kişinin toprak altında olduğunu, felakette 1’i kamyon sürücüsü, 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirdi.

Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu - 7

Son bir haftada yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle yerinden olanların sayısının 8 bin 600’ü geçtiği, 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu - 8
Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu - 9
Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu - 10

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