Brezilya’da toprak kayması: 10 kişi öldü
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında biri çocuk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Eyalet Valisi Romeu Zema sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “kurbanlarla dayanışma” mesajı gönderdi.
10 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KAYIP
Brezilya’da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı.
Minas Gerais eyaletine bağlı Ipatinga kentinde meydana gelen toprak kaymasında 8 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.