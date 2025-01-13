Brezilya’da toprak kayması: 10 kişi öldü

Zema, “Ipatinga'daki heyelan kurbanlarının aileleriyle dayanışma içindeyim. Kurtarma çalışmalarını güçlendirmek ve şiddetli yağmurların neden olduğu hasardan etkilenen insanlara yardım sağlamak için Minas Hükümeti kamusal alanlarını Belediye Başkanı Gustavo Nunes'a sundum” dedi.