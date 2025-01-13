Brezilya’da toprak kayması: 10 kişi öldü

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında biri çocuk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Eyalet Valisi Romeu Zema sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “kurbanlarla dayanışma” mesajı gönderdi.

Brezilya’da toprak kayması: 10 kişi öldü - 1

10 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KAYIP

Brezilya’da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı.

Minas Gerais eyaletine bağlı Ipatinga kentinde meydana gelen toprak kaymasında 8 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

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Brezilya’da toprak kayması: 10 kişi öldü - 2

DAYANIŞMA MESAJI GÖNDERDİ

Minas Gerais eyalet Valisi Romeu Zema sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “kurbanlarla dayanışma” mesajı gönderdi.

Brezilya’da toprak kayması: 10 kişi öldü - 3

Zema, “Ipatinga'daki heyelan kurbanlarının aileleriyle dayanışma içindeyim. Kurtarma çalışmalarını güçlendirmek ve şiddetli yağmurların neden olduğu hasardan etkilenen insanlara yardım sağlamak için Minas Hükümeti kamusal alanlarını Belediye Başkanı Gustavo Nunes'a sundum” dedi.

Brezilya’da toprak kayması: 10 kişi öldü - 4

Latin Amerika ülkesi Brezilya’da geçtiğimiz yıl rekor düzeyde yağan yağmurun yol açtığı seller ülkenin güneyinde 180'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Brezilya’da toprak kayması: 10 kişi öldü - 5
Brezilya’da toprak kayması: 10 kişi öldü - 6
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