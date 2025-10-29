Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 4'ü polis 119 kişi öldü

Brezilya’da suç çetesine yönelik, "favela" adlı gecekondu mahallelerine düzenlenen operasyonda 4’ü polis toplam 119 kişi hayatını kaybetti. Görüntülerde gecekondu mahallerinden yoğun çatışma sesleri duyulurken, birçok noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 4'ü polis 119 kişi öldü - 1

Brezilya’da Rio de Janeiro kentinde bulunan favela adlı gecekondu mahallelerine polis tarafından operasyon düzenlendi.

Brezilya polis yetkilileri, operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü polis 119 olduğunu açıkladı. 

Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 4'ü polis 119 kişi öldü - 2

Polis sözcüsü Felipe Curi, konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, gözaltına alınan kişi sayısının 113'e yükseldiğini aktardı.

Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 4'ü polis 119 kişi öldü - 3

OPERASYONA 2 BİN 500 POLİS KATILDI

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro,  "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.


 Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

Castro suçluların polis ve sivillerin üzerine patlayıcılar bırakmak için insansız hava araçları kullandığını açıkladı. 

Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 4'ü polis 119 kişi öldü - 4

Geniş çaplı operasyon, Brezilya’nın 2025 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) çerçevesinde önemli etkinliklere ev sahipliği yapmasına birkaç gün kala gerçekleşti.

Rio de Janeiro, iklim zirvesi öncesinde ayrıca önümüzdeki hafta küresel belediye başkanları C40 zirvesine ve Prens William’ın çevreciliğe katkı sağlayanlara verilen Earthshot Ödülü törenine ev sahipliği yapacak.

Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 4'ü polis 119 kişi öldü - 5

KIZIL KOMUTA ÇETESİNE YÖNELİK EN BÜYÜK OPERASYON 

Büyük çaplı uluslararası etkinlikler öncesinde geniş çaplı polis operasyonlarının olağan olduğu Rio de Janeiro’da bugün gerçekleştirilen operasyon, en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılığı çetelerinden Kızıl Komuta (Comando Vermelho) aleyhinde bugüne kadarki en büyük operasyon olarak nitelendirdi.

GÖRÜNTÜLER SAVAŞ ALANINA ANIMSATTI

Görüntülerde gecekondu mahallerinden yoğun çatışma sesleri duyulurken, birçok noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Çatışmalar nedeniyle sağlık ve eğitim kurumunun faaliyetlerinin aksadığı ve otobüs güzergahlarının değiştirildi.

