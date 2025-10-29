Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 4'ü polis 119 kişi öldü

KIZIL KOMUTA ÇETESİNE YÖNELİK EN BÜYÜK OPERASYON

Büyük çaplı uluslararası etkinlikler öncesinde geniş çaplı polis operasyonlarının olağan olduğu Rio de Janeiro’da bugün gerçekleştirilen operasyon, en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılığı çetelerinden Kızıl Komuta (Comando Vermelho) aleyhinde bugüne kadarki en büyük operasyon olarak nitelendirdi.

GÖRÜNTÜLER SAVAŞ ALANINA ANIMSATTI

Görüntülerde gecekondu mahallerinden yoğun çatışma sesleri duyulurken, birçok noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Çatışmalar nedeniyle sağlık ve eğitim kurumunun faaliyetlerinin aksadığı ve otobüs güzergahlarının değiştirildi.