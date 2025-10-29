Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 4'ü polis 119 kişi öldü
Brezilya’da suç çetesine yönelik, "favela" adlı gecekondu mahallelerine düzenlenen operasyonda 4’ü polis toplam 119 kişi hayatını kaybetti. Görüntülerde gecekondu mahallerinden yoğun çatışma sesleri duyulurken, birçok noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.
Brezilya’da Rio de Janeiro kentinde bulunan favela adlı gecekondu mahallelerine polis tarafından operasyon düzenlendi.
Brezilya polis yetkilileri, operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü polis 119 olduğunu açıkladı.