Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 4'ü polis 60 kişi öldü
Brezilya’da suç çetesine yönelik, "favela" adlı gecekondu mahallelerine düzenlenen operasyonda 4’ü polis toplam 64 kişi hayatını kaybetti. Görüntülerde gecekondu mahallerinden yoğun çatışma sesleri duyulurken, birçok noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.
Brezilya’da Rio de Janeiro kentinde bulunan favela adlı gecekondu mahallelerine polis tarafından operasyon düzenlendi.
Yerel basın, geniş çaplı operasyonda 4’ü polis olmak üzere toplam 64 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, en az 81 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.