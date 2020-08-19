Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı

Dünyada ABD'den sonra en fazla vakaya sahip olan Brezilya'da yerliler, virüsle mücadelede dışlandıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamaktan şikayetçi olan yerli halk otobanı trafiğe kapattı, uzun TIR kuyrukları oluştu.

NTV Haber 19.08.2020 - 14:46

Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 1
Yerliler otobanı kapattı. Seslerini hükümete duyurmaya çalıştı.
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 2
Brezilya'da Kayapo yerli halkının üyeleri, pandemide yeterince yardım alamadıkları için eylem yaptı.
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 3
Ülkenin tarım alanlarını birbirine bağlayan otobanı trafiğe kapatan yerliler, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktan şikayetçi oldu.
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 4
Yerlililer, Amazonlarda yapılan otobanlarla bölgelerinin dış dünya ile bağlantı kurduğuna ve bu nedenle hastalıkların kendilerine ulaştığına dikkat çekti.
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 5
Kayapo yerlilileri Amazonların doğasına zarar veren alt yapı çalışmalarına da karşı çıktı.
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 6
Yollarda protesto düzenleyen yerlilerden biri, "Sağlık bizim için çok önemli ama bu anda kritik bir durumdayız. Bu karayoluysa Amazon ormanlarına zarar veriyor. Ormanı koruyabilmek için bize verilen tazminatın gözden geçirilmesini istiroruz" dedi.
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 7
Yerlililerin eylemi nedeniyle otobanda 3 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 8
Yerlililer, yığılmayı önlemek için mısır taşıyan TIRlara bir süre izin verdi.
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 9
Ancak eylemciler, hükümet yetkilileri kendileriyle görüşme yapana kadar otobonı kapatmayı devam edeceklerini söylüyor.
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 10
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 11
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 12
Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı - 13

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