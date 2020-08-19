Brezilya'da yerliler "Yeter artık" deyip, yollara çıktı

Yerlililer, Amazonlarda yapılan otobanlarla bölgelerinin dış dünya ile bağlantı kurduğuna ve bu nedenle hastalıkların kendilerine ulaştığına dikkat çekti.

Yollarda protesto düzenleyen yerlilerden biri, "Sağlık bizim için çok önemli ama bu anda kritik bir durumdayız. Bu karayoluysa Amazon ormanlarına zarar veriyor. Ormanı koruyabilmek için bize verilen tazminatın gözden geçirilmesini istiroruz" dedi.