Brezilya’da devasa çöküntüler oluştu: Olağanüstü hal ilan edildi!
Brezilya'nın Amazon bölgesindeki Buriticupu şehrinde oluşan devasa obruklar yüzlerce evi tehdit ediyor. Yetkililier, evlerin uçuurma sürüklenmesi riskine karşı bölgede olağanüstü hal ilan etti. Peki bu çöküntüler nasıl oluştu?
Brezilya'nın Amazon bölgesindeki bir şehirde yetkililer, yüzlerce evi tehdit eden devasa çöküntülerin ardından olağanüstü hal ilan etti.
Maranhao eyaletine bağlı Buriticupu'da birçok bina yıkılırken, 55 bin kişilik nüfusun yaklaşık 1200'ü, giderek büyüyen uçurum nedeniyle evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.
Şehir yönetiminin bu ayın başlarında yayınladığı acil durum kararnamesinde, çöküntülerle ilgili olarak "Son birkaç ayda boyutlar katlanarak büyüdü ve konutlara önemli ölçüde yaklaştı" denildi.