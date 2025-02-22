Brezilya’da devasa çöküntüler oluştu: Olağanüstü hal ilan edildi!

TAHLİYELER BAŞLAYABİLİR

Maranhao Federal Üniversitesi'nde coğrafyacı ve profesör olan Marcelino Farias, sorunun şu anki gibi şiddetli yağmur dönemlerinde daha da kötüleştiğini söylüyor.

Buriticupu Bayındırlık İşleri Sekreteri ve bir mühendis olan Lucas Conceiçao, belediyenin karmaşık obruk durumuna çözüm bulacak kapasiteye sahip olmadığını söyledi.

Conceiçao, “Bu sorunlar erozyon süreçlerinden riskli bölgede bulunan insanların uzaklaştırılmasına kadar uzanıyor” dedi.