Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor

Brezilya'da Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor. Körfeze her gün yaklaşık 4,5 milyon litre atık su boşaltılıyor. Arıtma istasyonları kapasitelerinin çok altında çalıştığı için körfezdeki kirlilik günden güne artıyor. Operasyondan sorumlu şirketle sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle dört aydır temizlik çalışması yapılmayan körfeze dökülen çöpler, yoğun kirlilik ve kokuya neden oluyor. Kirlilik etrafında ise hayat akıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.07.2022 - 08:20

Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 1
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 2
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 3
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 4
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 5
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 6
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 7
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 8
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 9
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 10
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 11
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 12
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 13
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 14
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 15
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 16
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 17
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 18
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 19
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 20
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 21
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 22
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 23
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 24
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 25
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 26
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 27
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 28
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 29
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 30
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 31
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 32
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 33
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 34
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 35
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 36
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 37
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 38
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ne dökülen çöpler, canlı yaşamını tehdit ediyor - 39

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