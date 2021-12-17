Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor

Sulak alanlar Brezilya, Paraguay ve Bolivya'da bulunuyor ve dünyanın en yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip alanlarından biri olarak kabul ediliyor. 140 bin -160 bin kilometrekarelik Pantanal havzası; dünyanın en büyük jaguarlar popülasyonuna, piranhalara, kapuçin maymunlarına, yeşil anakondalara,yeleli kurtlara, jaburilere, mavi sümbüllere ve kapibaralara ek olarak 4 bin 500 bölgeye özgü hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor.