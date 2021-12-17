Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 10:43
Sulak alanlar Brezilya, Paraguay ve Bolivya'da bulunuyor ve dünyanın en yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip alanlarından biri olarak kabul ediliyor. 140 bin -160 bin kilometrekarelik Pantanal havzası; dünyanın en büyük jaguarlar popülasyonuna, piranhalara, kapuçin maymunlarına, yeşil anakondalara,yeleli kurtlara, jaburilere, mavi sümbüllere ve kapibaralara ek olarak 4 bin 500 bölgeye özgü hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor.
Ancak, geçen yılın, Ocak ve Kasım ayları arasında çıkan orman yangınları dünyanın en büyük tropikal sulak alanlarının yüzde 30'unu yok etti ve yaklaşık 17 milyon hayvanı öldürdü.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Brezilya bilim başkanı Dr. Mariana Napolitano Ferreira, 2020'de Pantanal bölgesinde 22 bin ayrı yangın kaydedildiğini açıkladı.
Araştırmacılar, Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan bu yeni araştırmanın gelecekte bu tür felaketleri önlemenin önemini vurguladığını söylüyor.
Diğer taraftan, Pantana’da yıl boyunca doğal olarak orman yangınları görülüyor. Ancak, Pantanal da dahil olmak üzere Orta Brezilya'da yoğun bir şekilde çalışan Manchester Metropolitan Üniversitesi'nden bir ekolojist olan Dr. Alex Lees'e göre 2020 orman yangınları "kıyamet"in ta kendisiydi.
Dr. Lees, geçen yıl meydana gelen orman yangınlarınıni bölgenin normalde yaşadıklarından ve tipik yanma ve iyileşme döngüsünden "çok farklı" olduklarını açıkladı:
"Bu yangınlar, ölçekleri nedeniyle olağan dışıydı ve bölgenin o sırada yaşadığı mega kuraklıkla açıkça bağlantılıydı.Pantanal, yıldan yıla bu kadar büyük ölçüde yanmaya devam edemez. Oradaki zengin biyoçeşitliliği kaybederiz.”
Öte yandan, araştırmaya öncülük eden Brasilia'daki araştırma enstitüsü Embrapa Pantanal'dan Dr. Walfrido Moraes Tomas, felaketin geniş coğrafi ölçeği göz önüne alındığında, kendisinin ve ekibinin "rakamlara şaşırmadığını" söyledi.
BBC’ye konuşan Dr. Walfrido Moraes Tomas, onu şaşırtan durumun belirli tür gruplarının diğerlerinden nasıl daha fazla etkilendiği olduğunu aktardı:
"Ölen yılanların sayısı son derece yüksek. Yılanlar genellikle küçük memeliler, kurbağalar üzerinde yırtıcı hayvanlardır. Bu etki, ekosistemde tahmin edilemeyecek bir dengesizliğe neden olabilir."
Diğer taraftan, Dr. Ferreira, saha araştırmasının hala devam ettiğini belirterek, "Ani etki şok ediciydi. Ama aynı zamanda ekosistemin yangınlardan haftalar, aylar ve yıllar sonra nasıl toparlandığını da anlamamız gerekiyor” diye konuştu.
Sonuç olarak bilim insanları, daha sık görülen orman yangınlarının "insan kaynaklı iklim değişikliğinin en görünür sonuçları arasında" olduğuna dikkat çekti. Ancak, bu çalışmanın sonucu ne kadar iç karartıcı olsa da, Dr. Tomas'a göre bu felaketin ölçeğine sağlam bir sayı koymak, bölgede "uygun yangın yönetimi stratejileri ve politikaları" geliştirme çabalarını destekleyebilir.
Bazı bilim insanları ise, bu çalışmadaki tahminin doğruluğu hakkında endişelerini dile getirdi. Ekibin saydığı birkaç yüz cesetten, kaybedilen toplam hayvan sayısına ilişkin bir tahminde bulunurken büyük bir hata payı bulunabileceğine dikkat çektiler.
Dr. Lees, "Dünyanın en büyük sulak alanının devasa bir alanını tahmin ediyorlar, bu yüzden hesaplama biraz kaba. Rakam daha fazla olabilir. Orada yaşayan yüz milyonlarca hayvan var” dedi.
Dr. Ferreira da Pantanal'daki felaketi insanlığa "bir mesaj" olarak nitelendirdi:
"Bize doğanın acı çektiğini gösteriyor, ama aynı zamanda temiz su ve yiyecek eksikliğinden de acı çekiyoruz. Gelecek nesillerin bu dünyada yaşamasını istiyorsak, doğa ile etkileşim şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor."