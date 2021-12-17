Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor

Covid-19 pandemisinin orantısız bir şekilde vurduğu Brezilya’da, geçen yıl bilim insanları Pantanal sulak alanlarındaki devasa orman yangınları nedeniyle ölen hayvanları saydı. Sonuçlar, sürüngenler, kuşlar ve primatlar da dahil olmak üzere yaklaşık 17 milyon omurgalının öldüğünü gösterdi. Bilim insanları, bu durumun dünyanın en zengin biyoçeşitliliğe sahip bölgelerinde biri olan Pantanal'da ekosistemin dengesini büyük ölçüde bozabileceği konusunda uyardı. Araştırmacılar, ayrıca yangınların kaynağının insan faaliyetleri olduğunu belirterek acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 10:43

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 1

Sulak alanlar , Paraguay ve Bolivya'da bulunuyor ve dünyanın en  yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip alanlarından biri olarak kabul ediliyor.  140 bin -160 bin  kilometrekarelik Pantanal havzası; dünyanın en büyük jaguarlar popülasyonuna, piranhalara, kapuçin maymunlarına, yeşil anakondalara,yeleli kurtlara, jaburilere, mavi sümbüllere ve kapibaralara ek olarak 4 bin 500 bölgeye özgü hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. 

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 2

YÜZDE 30'U YOK OLDU

Ancak, geçen yılın, Ocak ve Kasım ayları arasında çıkan orman yangınları dünyanın en büyük tropikal sulak alanlarının yüzde 30'unu yok etti ve yaklaşık 17 milyon hayvanı öldürdü.

Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Brezilya bilim başkanı Dr. Mariana Napolitano Ferreira, 2020'de Pantanal bölgesinde 22 bin ayrı yangın kaydedildiğini açıkladı.

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 3

Araştırmacılar, Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan bu yeni araştırmanın gelecekte bu tür felaketleri önlemenin önemini vurguladığını söylüyor.

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 4

"KIYAMET"İN TA KENDİSİ

Diğer taraftan, Pantana’da yıl boyunca doğal olarak orman yangınları görülüyor. Ancak, Pantanal da dahil olmak üzere Orta Brezilya'da yoğun bir şekilde çalışan Manchester Metropolitan Üniversitesi'nden bir ekolojist olan Dr. Alex Lees'e göre 2020 orman yangınları "kıyamet"in ta kendisiydi.

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 5

Dr. Lees, geçen yıl meydana gelen orman yangınlarınıni  bölgenin normalde yaşadıklarından ve tipik yanma ve iyileşme döngüsünden "çok farklı" olduklarını açıkladı:

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 6

"Bu yangınlar, ölçekleri nedeniyle olağan dışıydı ve bölgenin o sırada yaşadığı mega kuraklıkla açıkça bağlantılıydı.Pantanal, yıldan yıla bu kadar büyük ölçüde yanmaya devam edemez. Oradaki zengin biyoçeşitliliği kaybederiz.”

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 7

Öte yandan, araştırmaya öncülük eden Brasilia'daki araştırma enstitüsü Embrapa Pantanal'dan Dr. Walfrido Moraes Tomas, felaketin geniş coğrafi ölçeği göz önüne alındığında, kendisinin ve ekibinin "rakamlara şaşırmadığını" söyledi.

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 8

BBC’ye konuşan Dr. Walfrido Moraes Tomas, onu şaşırtan durumun belirli tür gruplarının diğerlerinden nasıl daha fazla etkilendiği olduğunu aktardı:

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 9

EKOSİSTEM'DE DENGESİZLİK ORTAYA ÇIKABİLİR

"Ölen yılanların sayısı son derece yüksek.  Yılanlar genellikle küçük memeliler, kurbağalar üzerinde yırtıcı hayvanlardır. Bu etki, ekosistemde tahmin edilemeyecek bir dengesizliğe neden olabilir."

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 10

Diğer taraftan, Dr. Ferreira, saha araştırmasının hala devam ettiğini belirterek, "Ani etki şok ediciydi. Ama aynı zamanda ekosistemin yangınlardan haftalar, aylar ve yıllar sonra nasıl toparlandığını da anlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 11

Sonuç olarak bilim insanları, daha sık görülen orman yangınlarının "insan kaynaklı iklim değişikliğinin en görünür sonuçları arasında" olduğuna dikkat çekti. Ancak, bu çalışmanın sonucu ne kadar iç karartıcı olsa da, Dr. Tomas'a göre bu felaketin ölçeğine sağlam bir sayı koymak, bölgede "uygun yangın yönetimi stratejileri ve politikaları" geliştirme çabalarını destekleyebilir.

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 12

RAKAM DAHA FAZLA OLABİLİR

Bazı bilim insanları ise, bu çalışmadaki tahminin doğruluğu hakkında endişelerini dile getirdi. Ekibin saydığı birkaç yüz cesetten, kaybedilen toplam hayvan sayısına ilişkin bir tahminde bulunurken büyük bir hata payı bulunabileceğine dikkat çektiler.

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 13

Dr. Lees, "Dünyanın en büyük sulak alanının devasa bir alanını tahmin ediyorlar, bu yüzden hesaplama biraz kaba. Rakam daha fazla olabilir. Orada yaşayan yüz milyonlarca hayvan var” dedi. 

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 14

Dr. Ferreira da Pantanal'daki felaketi insanlığa "bir mesaj" olarak nitelendirdi:

Brezilya’daki orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü: Bölge ekosistemi dengesizleşiyor - 15

"DOĞA İLE ETKİLEŞİM ŞEKLİMİZİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

"Bize doğanın acı çektiğini gösteriyor, ama aynı zamanda temiz su ve yiyecek eksikliğinden de acı çekiyoruz. Gelecek nesillerin bu dünyada yaşamasını istiyorsak, doğa ile etkileşim şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor."

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