Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 111'e yükseldi, bölgede tekrar sert yağışların başlamasıyla arama kurtarma çalışmaları durduruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 05:26 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 05:28

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 1

'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 111'e çıktı, kaybolanların sayısının 116 olduğu açıklandı.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 2

Bölgede tekrar şiddetli yağışların başlamasıyla halkı uyarmak için sirenlerin çaldığı, hava muhalefeti ve toprak kayması riski nedeniyle ekiplerin güvenliği göz önüne alınarak arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 3

Öğlen saatlerinde 24 de Maio Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle mahallenin boşaltıldığı aktarıldı.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 4

Yetkililer, 116 kişi için kayıp kaydı oluşturulduğu ancak bunlardan kaçının yerinin belirlendiğinin bilinmediğini söyledi.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 5

Rio de Janeiro Sivil Savunma Sekreterliği, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 24 kişinin kurtarıldığını ve 705 kişinin sığınaklara yerleştirildiğini açıkladı.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 6

Brezilya Ulusal İzleme ve Uyarı Merkezi, Rio de Janeiro'nun yüksek bölgelerinde özellikle de Petropolis'te toprak kayma riskinin yüksek olduğunu duyurdu.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 7

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 8

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 9

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 10

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 11
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 12
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 13
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 14
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 15
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 16
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 17
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 18
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 19
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 20
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 21
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 22
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 23
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 24
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 25
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 26
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 27
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 28
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 111'e yükseldi - 29

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