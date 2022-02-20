Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp

Brezilya’da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 146’ya yükselirken, 191 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Haberler - İHA - AFP 20.02.2022 - 10:31

Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 1

’nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybeden kişilerin sayısı 146’ya yükseldi.

Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 2

Kurtarma çalışmalarının 5’inci gününde açıklamalarda bulunan sivil savunma ekipleri, 191 kişinin halen kayıp olduğunu ve Salı gününden beri 24 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 3

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Cuma günü bölgeye yaptığı ziyarette gördükleri karşısında “savaş sahnesi” açıklamasında bulunmuştu.

Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 4
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 5
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 6
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 7
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 8
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 9
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 10
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 11
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 12
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 13
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 14
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 15
Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp - 16

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER