"Brezilyalı Hulk" 55. doğum gününde hayatını kaybetti

Brezilya'da yerli basın, Segato'nun ailesinin evinin arkasına inşa edilmiş bir mülk kiraladığını ve ölüm gününde nefes darlığından şikayet ettiğini açıkladı. Segato’nun kardeşi Moisés da Conceição da Silva, "Saat aşağı yukarı sabahın altısıydı. Arka evden sürünerek ön tarafa geldi. Sonra annemin camına vurdu. 'ana yardım et, bana yardım et çünkü ölüyorum' dedi” diye konuştu.