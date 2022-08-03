"Brezilyalı Hulk" 55. doğum gününde hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 03.08.2022 - 17:02
Sosyal medyada "Brezilyalı Hulk" olarak ünlenen Valdir Segato'nun 55. yaş gününde hayatını kaybettiği belirtildi.
Segato daha önce vücudunun ilham kaynağının Arnold Schwarzenegger ve Hulk gibi karakterler olduğunu söylemişti.
Segato, 2016 yılında İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, “Bana her zaman Hulk, Schwarzenegger ve He-Man diyorlar ve bu hoşuma gidiyor. Pazılarımı ikiye katladım ama yine de büyümelerini istiyorum” demişti.
Kendisine Synthol enjekte etmeye başladıktan sonra Seato’nun pazılarının genişliği 60 santimetreye kadar çıktı. Sokaklarda “canavar” olarak anılmaya başladığını aktaran vücut geliştirici, dönüşümünün görüntülerini sosyal medyada yayınladı ve hatta Instagram'da kendisine “Valdir Synthol” adını verdi.
Ancak, vücut geliştiricinin TikTok'ta 1,7 milyon takipçisi varken, yerel medya onun birkaç arkadaşı veya ziyaretçisi ile izole bir hayat yaşadığını bildirdi.
Bununla birlikte, Sao Paulo'da yaşayan Segato altı yıl önce, enjeksiyonları kullanmaya devam ederse, ampütasyon veya en azından sinir hasarı ve kas şekil bozukluğu ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıldı.
Brezilya'da yerli basın, Segato'nun ailesinin evinin arkasına inşa edilmiş bir mülk kiraladığını ve ölüm gününde nefes darlığından şikayet ettiğini açıkladı. Segato’nun kardeşi Moisés da Conceição da Silva, "Saat aşağı yukarı sabahın altısıydı. Arka evden sürünerek ön tarafa geldi. Sonra annemin camına vurdu. 'ana yardım et, bana yardım et çünkü ölüyorum' dedi” diye konuştu.
Da Silva, ardından Segato’nun hastaneye kaldırıldığını ancak burada hayatını kaybettiğini bildirdi.
Öte yandan, Segato’nun eskiden sıska bir genç olduğ,, ancak spor salonunda Synthol teklif edildikten sonra maddeye bağımlı hale geldiği belirtildi.
Synthol, yağ, benzil alkol ve lidokain karışımından oluşuyor. Sağlık uzmanlarının bildirdiğine göre madde "sinirlerde hasar, pulmoner yağ embolisi, pulmoner arter tıkanıklığı, miyokard enfarktüsü, beyin felci ve enfeksiyona" neden oluyor.