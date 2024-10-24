BRICS Zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçakça saldırı, terörü bertaraf etme kararlılığımızı perçinledi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesinin bugün son toplantısı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin son gününde bir konuşma yaptı.

Erdoğan, TUSAŞ'taki terör saldırısına değinerek, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca BRICS’in, ekonomik büyümeye hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşaasına eşsiz katkılar sunduğuna inandıklarını belirtti. "Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir" diye ekledi.

Ortadoğu'daki saldırılara da değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Akan kan durdurulmadıkça, gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir. İsrail'in saldırgan tutumu, hukuk, vicdan başta olmak üzere bütün sınırları aşmıştır. İsrail' Gazze'de soykırım uygulamaktadır. Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Bu hususta sağlayacağınız desteğe güveniyorum."