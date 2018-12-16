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Brüksel'de "göç karşıtı" gösterilerde 90 gözaltı

Anadolu Ajansı, Reuters

Brüksel'de AB kurumları önünde şiddet olaylarının yaşandığı gösteride 90 kişi gözaltına altına alındı.

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    Brüksel'de aşırı sağcı göç karşıtlarının düzenlediği ve şiddet olaylarının yaşandığı gösteride 90 kişi gözaltına alındı.
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    Brüksel polisi, Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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    BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne karşı çıkan, milliyetçi ve aşırı sağcı Flaman derneklerinin çağrısıyla AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda binlerce kişi toplanmıştı.
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    Çevreye ses bombaları atılan ve meşaleler yakılan protestolarda göstericiler, sokaklardaki levhaları, çöp kutularını ve bariyerleri devirmişti.
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    AB Komisyonu binasının kapısını, bazı camlarını ve bayrak direklerini kıran göstericiler, çevreye kaldırım parçalarını fırlatmıştı.
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    Bazı göstericiler, AB Komisyonu binasına zorla girmeye çalışmış, pek çok medya mensubuna da saldırmıştı.
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    Grubun dağılmaması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmiş, bölgeye çok sayıda atlı polis sevk etmişti.
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    Olayların ardından, AB Komisyonu ve AB Konseyi çevresi savaş alanına dönmüştü.
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