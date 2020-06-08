Brüksel'de lüks mağazalar yağmalandı

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı barışçıl gösterilerin ardından yüzleri maskeli bazı kişiler, lüks mağazaların bulunduğu Avenue Louise bölgesinde mağazaların camlarını kırdı.

Gösterinin organizatörlerinden Taino Serouben, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu saldırılarla bir ilgimiz yok. Biz, barış mesajı verdik." dedi.