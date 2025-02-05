Brüksel'de silahlı saldırı: Polis, metro tünellerinde Kalaşnikof avına başladı
Belçika polisi, Brüksel'deki metro istasyonunun önünde ateş açan saldırganları arıyor. Kar maskeli kişilerin metro tünellerine saklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Başkentteki istasyonların neredeyse tamamı kapatıldı. Yerel basın, şüphelilerin Kalaşnikof gibi görünen silahlar taşıdığını bildirdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki bir metro istasyonunun önünde silahlı saldırı yaşandı.
Polis, ihbarın ardından silahlı kişileri arıyor.
Yerel medya tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde Clemenceau istasyonunun girişinde kar maskesi takan ve silah taşıyan en az iki kişi var.
Olay yerinden alınan görüntülerde yerel saatle 06:15'te bir çatışma yaşandığı görülüyor.