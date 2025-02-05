Brüksel'de silahlı saldırı: Polis, metro tünellerinde Kalaşnikof avına başladı

HALA SİLAHLI OLABİLİRLER

Polisin iki ya da üç kişiyi aradığını söyleyen Frederickx, bu kişilerin hala silahlı olabileceğini ve polisin herhangi bir risk almak istemediğini sözlerine ekledi.

BruxellesToday, şüphelilerin Kalaşnikof silah gibi görünen silahlar taşıdığını bildirdi.