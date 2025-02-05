Brüksel'de silahlı saldırı: Polis, metro tünellerinde Kalaşnikof avına başladı

Belçika polisi, Brüksel'deki metro istasyonunun önünde ateş açan saldırganları arıyor. Kar maskeli kişilerin metro tünellerine saklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Başkentteki istasyonların neredeyse tamamı kapatıldı. Yerel basın, şüphelilerin Kalaşnikof gibi görünen silahlar taşıdığını bildirdi.

Brüksel'de silahlı saldırı: Polis, metro tünellerinde Kalaşnikof avına başladı - 1

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki bir metro istasyonunun önünde silahlı saldırı yaşandı.

Polis, ihbarın ardından silahlı kişileri arıyor.

Yerel medya tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde Clemenceau istasyonunun girişinde kar maskesi takan ve silah taşıyan en az iki kişi var.

Olay yerinden alınan görüntülerde yerel saatle 06:15'te bir çatışma yaşandığı görülüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Brüksel'de silahlı saldırı: Polis, metro tünellerinde Kalaşnikof avına başladı - 2

İSTASYONA DOĞRU KAÇTILAR

Brüksel polisi sözcüsü Sarah Frederickx, şüphelilerin metro istasyonuna doğru kaçtıklarını ve hala metro tünellerinde olabileceklerini söyledi.

Sözcü, silahlı saldırıda yaralanan olmadığını bildirdi. Hem yerel polis hem de federal demiryolu polisi bölgede arama yapıyor.

Brüksel'de silahlı saldırı: Polis, metro tünellerinde Kalaşnikof avına başladı - 3

HALA SİLAHLI OLABİLİRLER

Polisin iki ya da üç kişiyi aradığını söyleyen Frederickx, bu kişilerin hala silahlı olabileceğini ve polisin herhangi bir risk almak istemediğini sözlerine ekledi.

BruxellesToday, şüphelilerin Kalaşnikof silah gibi görünen silahlar taşıdığını bildirdi.

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