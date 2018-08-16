Brüksel'in geleneksel çiçek halısı geri döndü
İHA
Brüksel’in geleneksel çiçek halısı etkinliği bugün başladı. Bu yıl Meksika kültüründen esinlenerek yapılan halı hafta sonu boyunca sergilenecek.
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1Her iki yılda bir Belçika meydanı bölgeyi görkemli bir halıya çeviren parlak çiçeklerle süsleniyor.
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2Bu yıl Brüksel çiçek halısı, ilk defa Latin Amerika kültürü desenleriyle hazırlandı. Halının, Meksika’da halılarıyla ünlü Guanajuato şehrinden esinlenerek yapıldığı ifade edildi.
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3Organizatörler, 500 binden fazla çiçeğin kullanıldığını ifade ederek bu görsel şölenin sadece 16-19 Ağustos arasında sergileneceğini bildirdi.
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4Halıyı tasarlayan Guanajuatolu Ana Rosa Aguilar Aguado, halının bin 800 metrekare alanı kapladığı belirtti.
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5Guanajuato eyaletinin geleneksel sembolleriyle halıyı hazırladığını söyleyen Aguado, memleketinin zengin geleneğini ziyaretçilerin beğenilerine sunduğunu ifade etti.
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6Öte yandan, halıyı daha iyi görmek isteyen ziyaretçiler, ücret karşılığında Brüksel Belediyesinin balkonlarına çıkıyorlar.
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7Sadece çiçek halısı etkinliği için açık olan balkonun biletleri 6 euroya satılırken, balkon saat 10.00 ile 22.00 arası açık olacak.
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