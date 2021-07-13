BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı

Diğer taraftan, Zumba ve CrossFit gibi yoğun egzersizler daha hızlı müzik gerektirirken, koşu gibi tempolu aerobik egzersizler bile 120-140 bpm civarında şarkılarla eşleşiyor. Bu yüzden, Seul'ün yeni yönergeleri K-Pop hayranları için o kadar da kötü bir haber değil.