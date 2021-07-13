BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki spor salonlarına, Covid-19'un yayılmasını sınırlamak için dakikada 120 vuruştan (bpm) daha yüksek bir tempoda müzik çalmamaları söylendi. Koşu bantları ise maksimum 6km/sa (3,7 mph) ile sınırlandırılacak. Sağlık yetkilileri, kısıtlamaların insanların çok hızlı nefes almasını veya birbirlerine ter dökmelerini önleyeceğini söylüyor. Bununla birlikte, K-pop bpm'lerine hızlı bir bakış, Blackpink hayranlarının BTS takipçilerinden biraz daha fazla zorlanacağını gösteriyor.

ntv.com.tr 13.07.2021 - 10:05 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 10:06

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 1

MAKSİMUM KRİZ SEVİYESİNE ULAŞILDI

Güney Kore, Pazar günü kaydedilen bin 100 yeni vakayla yeni bir corona virüs salgınıyla mücadele ediyor. Başbakan Kim Boo-kyum ise geçen Cuma günü ülkenin "maksimum kriz seviyesine" ulaştığı konusunda uyardı.

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 2

SPOR SALONLARINA 120 BPM SINIRI

Yeni önlemler kapsamında, Seul’de  zumba, spin ve aerobik gibi egzersiz derslerine katılanlar, bu haftanın başından itibaren 120bpm limitiyle karşı karşıya kaldı. İnsanların kapalı spor tesislerinde bir seferde sadece iki saat geçirmelerine izin verildi ve duşların kullanılması yasaklandı. Ayrıca, tüm spor tesislerinin saat 22:00'ye kadar kapatılması zorunlu tutuldu. 

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 3

"KLASİK MÜZİK İLE BTS ARASINDA SEÇİM YAPMANIN VİRÜS İLE İLGİLİ BİLİMSEL KANITI VAR MI?"

Ancak, söz konusu karar spor salonu sahipleri tarafından sorgulandı. Seul'de bir spor salonuna sahip olan Kang Hyun-ku, klasik müzik ile BTS arasında bir seçim yapmanın virüsün yayılmasında etkisi olduğuna dair herhangi bir kanıt olup olmadığını sordu.

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 4

Ayrıca Reuters'e birçok kişinin kendi kulaklıklarını kullandığını ve "Çalma listelerini nasıl kontrol ediyorsunuz?" diye sorduğunu söyledi. Fakat yetkililer, önlemlerin spor salonlarının tamamen kapanmasını önlemeye yardımcı olduğunu açıkladı.

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 5

Uzmanlar, insanların spor salonlarında enfekte olup olmadığını bilmenin zor olduğunu söyledi. Bununla birlikte, geçen yıl İngiltere'den gelen rakamlar, bu alanların enfeksiyonlar için önemli bir sıcak nokta olmadığını gösterdi.

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 6

Diğer taraftan, Zumba ve CrossFit gibi yoğun egzersizler daha hızlı müzik gerektirirken, koşu gibi tempolu  aerobik egzersizler bile 120-140 bpm civarında şarkılarla eşleşiyor. Bu yüzden, Seul'ün yeni yönergeleri  K-Pop hayranları için o kadar da kötü bir haber değil.

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 7

BTS GÜVENLİ ZEMİNDE

Güney Kore'de popl listesinin zirvesinde yer alan, ilk 10 şarkıdan sekizi bpm testini geçiyor..Ülkenin en büyük müzik ihracatı olan BTS, güvenli zeminde bulunuyor. 

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 8

Grubun, en büyük iki hitleri Butter ve Dynamite, 110-115 bpms aralığında yer alıyor. 

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 9

BLACKPİNK İÇİN KÖTÜ HABER

Ancak, durum Blackpink için pek iyi görünmüyor. En ünlü single’larının tümü 130 bpm civarında geziniyor. 

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 10

Öte yandan, Seul'ün spor salonları üzerindeki kısıtlamaları, bölgede Pazartesi günü uygulamaya konulan ve iki hafta sürmesi planlanan bir dizi önlemin parçası olarak geldi. 

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 11

Bu kapsamda ayrıca kapalı alanlardaki buluşmalar, saat 18:00'den sonra ikiyle sınırlandırıldı. 

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 12

İŞTE 120 BPM NİN ALTINDA BİR ANTRENMAN LİSTESİ

Dua Lipa & Silk City - Electricity (118bpm)

Robyn - Dancing On My Own (117bpm)

Doja Cat & SZA - Kiss Me More (111bpm)

Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling (113bpm)

Estelle ft Kanye West - American Boy (118bpm)

Martin Jensen - Solo Dance (115bpm)

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 13

Jonas Blue ft JP Cooper - Perfect Strangers (118bpm)

Regard & Raye - Secrets (119bpm)

Lady Gaga - Bad Romance (119bpm)

Stereo MC's - Step It Up (118bpm)

Skrillex ft Sirah - Bangarang (110bpm)

Nelly Furtado - Promiscuous (114bpm)

Mark Ronson ft Bruno Mars - Uptown Funk (115bpm)

Chic - Le Freak (119bpm)

BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı - 14

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