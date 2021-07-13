BTS güvenli, Blackpink değil: Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı

ntv.com.tr 13.07.2021 - 10:05 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 10:06
Güney Kore, Pazar günü kaydedilen bin 100 yeni vakayla yeni bir corona virüs salgınıyla mücadele ediyor. Başbakan Kim Boo-kyum ise geçen Cuma günü ülkenin "maksimum kriz seviyesine" ulaştığı konusunda uyardı.
Yeni önlemler kapsamında, Seul’de zumba, spin ve aerobik gibi egzersiz derslerine katılanlar, bu haftanın başından itibaren 120bpm limitiyle karşı karşıya kaldı. İnsanların kapalı spor tesislerinde bir seferde sadece iki saat geçirmelerine izin verildi ve duşların kullanılması yasaklandı. Ayrıca, tüm spor tesislerinin saat 22:00'ye kadar kapatılması zorunlu tutuldu.
Ancak, söz konusu karar spor salonu sahipleri tarafından sorgulandı. Seul'de bir spor salonuna sahip olan Kang Hyun-ku, klasik müzik ile BTS arasında bir seçim yapmanın virüsün yayılmasında etkisi olduğuna dair herhangi bir kanıt olup olmadığını sordu.
Ayrıca Reuters'e birçok kişinin kendi kulaklıklarını kullandığını ve "Çalma listelerini nasıl kontrol ediyorsunuz?" diye sorduğunu söyledi. Fakat yetkililer, önlemlerin spor salonlarının tamamen kapanmasını önlemeye yardımcı olduğunu açıkladı.
Uzmanlar, insanların spor salonlarında enfekte olup olmadığını bilmenin zor olduğunu söyledi. Bununla birlikte, geçen yıl İngiltere'den gelen rakamlar, bu alanların enfeksiyonlar için önemli bir sıcak nokta olmadığını gösterdi.
Diğer taraftan, Zumba ve CrossFit gibi yoğun egzersizler daha hızlı müzik gerektirirken, koşu gibi tempolu aerobik egzersizler bile 120-140 bpm civarında şarkılarla eşleşiyor. Bu yüzden, Seul'ün yeni yönergeleri K-Pop hayranları için o kadar da kötü bir haber değil.
Güney Kore'de popl listesinin zirvesinde yer alan, ilk 10 şarkıdan sekizi bpm testini geçiyor..Ülkenin en büyük müzik ihracatı olan BTS, güvenli zeminde bulunuyor.
Grubun, en büyük iki hitleri Butter ve Dynamite, 110-115 bpms aralığında yer alıyor.
Ancak, durum Blackpink için pek iyi görünmüyor. En ünlü single’larının tümü 130 bpm civarında geziniyor.
Öte yandan, Seul'ün spor salonları üzerindeki kısıtlamaları, bölgede Pazartesi günü uygulamaya konulan ve iki hafta sürmesi planlanan bir dizi önlemin parçası olarak geldi.
Bu kapsamda ayrıca kapalı alanlardaki buluşmalar, saat 18:00'den sonra ikiyle sınırlandırıldı.
Dua Lipa & Silk City - Electricity (118bpm)
Robyn - Dancing On My Own (117bpm)
Doja Cat & SZA - Kiss Me More (111bpm)
Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling (113bpm)
Estelle ft Kanye West - American Boy (118bpm)
Martin Jensen - Solo Dance (115bpm)
Jonas Blue ft JP Cooper - Perfect Strangers (118bpm)
Regard & Raye - Secrets (119bpm)
Lady Gaga - Bad Romance (119bpm)
Stereo MC's - Step It Up (118bpm)
Skrillex ft Sirah - Bangarang (110bpm)
Nelly Furtado - Promiscuous (114bpm)
Mark Ronson ft Bruno Mars - Uptown Funk (115bpm)
Chic - Le Freak (119bpm)