Bu 5 belirtiyi stres kaynaklı sanıyordu: Ölümcül beyin tümörü çıktı

Uuzun yıllar boyunca başarılı bir nörolog olarak görev yapan Dr. Ilene Sue Ruhoy, 2014 yılında baş gösteren halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı, migren ve sinirlilik gibi şikâyetlerini pek çok meslektaşı gibi strese, hormonal dengesizliklere ve sinüs enfeksiyonlarına bağladı. Ancak hiçbiri onu tam anlamıyla dinlemedi, uyarılarını dikkate almadı.



Bir yıl boyunca farklı doktorlardan MR istemesine rağmen, 2015 yılında nihayet bir hekim onun taleplerini ciddiye aldı. Yapılan beyin taramasında, sol hemisferde elma büyüklüğünde bir menenjiyom bulunduğu ve bu tümörün beynin iki yarımküresini sağ tarafa doğru ittiği tespit edildi.





