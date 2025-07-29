Bu 5 belirtiyi stres kaynaklı sanıyordu: Ölümcül beyin tümörü çıktı

ABD’li nörolog Dr. Ilene Sue Ruhoy, yıllarca hastaları tedavi etti, ancak kendi yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte görmezden gelinen kronik rahatsızlıkların sözcüsü haline geldi.

Bu 5 belirtiyi stres kaynaklı sanıyordu: Ölümcül beyin tümörü çıktı - 1

Uuzun yıllar boyunca başarılı bir nörolog olarak görev yapan Dr. Ilene Sue Ruhoy, 2014 yılında baş gösteren halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı, migren ve sinirlilik gibi şikâyetlerini pek çok meslektaşı gibi strese, hormonal dengesizliklere ve sinüs enfeksiyonlarına bağladı. Ancak hiçbiri onu tam anlamıyla dinlemedi, uyarılarını dikkate almadı.

Bir yıl boyunca farklı doktorlardan MR istemesine rağmen, 2015 yılında nihayet bir hekim onun taleplerini ciddiye aldı. Yapılan beyin taramasında, sol hemisferde elma büyüklüğünde bir menenjiyom bulunduğu ve bu tümörün beynin iki yarımküresini sağ tarafa doğru ittiği tespit edildi.


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Bu 5 belirtiyi stres kaynaklı sanıyordu: Ölümcül beyin tümörü çıktı - 2

anser sınıfına girmese de ciddi komplikasyonlara yol açabilen menenjiyomlar, vakalara göre %63 ila %90 arasında değişen ölüm oranına sahip. Ruhoy, tümörü besleyen damarları kapatmak amacıyla bir dizi operasyon geçirdikten sonra, kitlenin tamamını çıkarmak için büyük bir cerrahi müdahaleye alındı.

DailyMail.com’a konuşan Ruhoy, tanı konulana kadar yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Geriye dönüp baktığımda, insanların bana inanması için neredeyse yalvardığımı fark ettim. Eğer daha önce biri sesimi duysaydı, beynime üç kez uygulanan radyasyon tedavisinden ve yaşadığım nükslerden kurtulabilirdim.”


Bu 5 belirtiyi stres kaynaklı sanıyordu: Ölümcül beyin tümörü çıktı - 3

Ruhoy’un yaşadığı tablo, tıp sisteminin kronik hastalıklar karşısındaki yetersizliğini ortaya koydu. Bir doktorun randevuda göz teması bile kurmadığını, bir diğerinin ise "MR çektirerek histeriye katkıda bulunmak istemiyorum" dediğini ifade etti.


Bu 5 belirtiyi stres kaynaklı sanıyordu: Ölümcül beyin tümörü çıktı - 4

Yaklaşık dokuz ay süren arayışın sonunda bir aile hekimi, Ruhoy’un talebini dikkate aldı. Muayene odasında gözyaşlarıyla “Lütfen bana bir beyin MR’ı isteyin” diyerek doktoruna yalvardığını anlatan Ruhoy, "Bir nörolog sizden beyin MR'ı isterse, MR istersiniz" yanıtıyla hayatını değiştiren adımın atıldığını söylüyor.


Bu 5 belirtiyi stres kaynaklı sanıyordu: Ölümcül beyin tümörü çıktı - 5

“Tamamen Eski Halinize Dönemezsiniz, Ama İyileşebilirsiniz”

Ruhoy, hastalarına umut verirken gerçekçi olmayı tercih ediyor:

“Hiçbir zaman tamamen 'normal'e dönebilecek miyim? En sık sorulan sorulardan biri bu. Ne yazık ki, bu hastalıklardan önceki halinize bütünüyle dönmeyi vaat edemem

Bu 5 belirtiyi stres kaynaklı sanıyordu: Ölümcül beyin tümörü çıktı - 6

Ancak bedeninize dikkat eder, sinyallerini dinler ve istikrarlı bir çabayla yaşarsanız, çok daha iyi hissetmeniz mümkündür.”

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