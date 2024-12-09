Bu alışkanlık biyolojik yaşı 8 yaş birden küçültüyor! Bilim insanları kanıtladı: Haftada 3 kez yapmak bile yeterli

Ağırlık kaldırmanın kemik ve kas sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu daha önce de kanıtlanmıştı. Ancak 4 bin 800 kişinin incelendiği yeni bir araştırma, güç antrenmanının biyolojik yaş üzerinde de belirgin bir etkisi olduğunu gösterdi. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, yetişkinlere her gün aktif olmalarını ve haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta ya da 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz yapmalarını öneriyor. Ayrıca haftada iki gün, tüm büyük kas gruplarını çalıştıran güçlendirme aktiviteleri de tavsiye ediliyor.