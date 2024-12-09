Bu alışkanlık biyolojik yaşı 8 yaş birden küçültüyor! Bilim insanları kanıtladı: Haftada 3 kez yapmak bile yeterli
ABD'li bilim insanları, haftada 3 kez yapılan 1'er saatlik ağırlık antrenmanlarının, biyolojik yaşı 8 yıl birden azaltabileceğini keşfetti. Ses getiren araştırmada, yalnızca 10 dakikalık egzersizin bile vücut yaşını 5 ay düşürebildiği tespit edildi.
ABD'de bulunan Brigham Young Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir çalışma, haftada üç kez ağırlık kaldırmanın biyolojik yaşı yaklaşık sekiz yıl azaltabileceğini ortaya koydu. Haftada üç kez bir saatlik güç antrenmanı yapan kişilerin vücutlarının, belirgin şekilde daha genç olduğu gözlemlendi.