Bu alışkanlık biyolojik yaşı 8 yaş birden küçültüyor! Bilim insanları kanıtladı: Haftada 3 kez yapmak bile yeterli

Elde edilen verilere göre, haftada her on dakika ağırlık çalışmanın biyolojik yaşta yaklaşık beş aylık bir azalmaya yol açtığı belirtildi. Faydalar, hem kadınlarda hem erkeklerde olmak üzere her yaştan bireyde gözlemlendi. Araştırmacılar, Biology dergisinde yayımlanan çalışma sonucunda, haftada 90 dakika kuvvet antrenmanı yapmanın biyolojik yaşta ortalama 3,9 yıl gerilemeye yol açtığını ifade etti.