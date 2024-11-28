Bu ayda doğan çocuklar daha zeki oluyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, doğum ayı ve zeka arasındaki bağlantı incelendi. Uzmanlar, Eylül ayında doğan çocukların akademik anlamda daha başarılı olduğunu açıkladı.

Bu ayda doğan çocuklar daha zeki oluyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif - 1

Ses getiren araştırmada, çocukların doğum ayının zeka gelişimi üzerinde etkili olabileceği tespit edildi. Bilim insanları, eylül ayında doğan çocukların, diğer aylarda doğan çocuklara kıyasla daha yüksek zekalı olduğunu belirledi.

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Bu ayda doğan çocuklar daha zeki oluyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif - 2

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrencinin verilerini inceleyen uzmanlar, Eylül ayında doğan çocukların ilkokul, lise ve üniversite süreçlerinde daha başarılı olduklarını keşfetti.

Bu ayda doğan çocuklar daha zeki oluyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif - 3

Ağustos’ta doğan çocukların ise diğer aylarda doğan çocuklara göre daha az başarılı oldukları açıklandı. Ağustos'ta doğan çocukların akademik anlamda olmasa da, spor ve sanatsal faaliyetlerde daha yetenekli olduğu görüldü.

Bu ayda doğan çocuklar daha zeki oluyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif - 4

Araştırmada, doğum ayının sadece burçları ve doğum günlerini değil, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebildiği ortaya konuldu.

Öte yandan sonbahar ve kış aylarında doğan bireylerin, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da belirlendi.

Bu ayda doğan çocuklar daha zeki oluyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif - 5

Zeka gelişimi; biyolojik özellikler, kalıtım, içinde bulunulan çevre, beslenme gibi pek çok faktörün rol oynadığı komplike bir süreçtir. Zeka gelişimi anne karnındayken başlar, doğum sonrasında beslenme ve çevresel faktörlerle devam eder.

Bu ayda doğan çocuklar daha zeki oluyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif - 6

STRES, ZEKA GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Uzmanlar, kaygı sonucu ortaya çıkan stresin zeka gelişimini olumsuz etkilediğini savunuyor. Stres seviyesi arttıkça kişi, bilişsel görevleri yerine getirmekte zorlanıyor, bu da dikkat dağınıklığı ve algı hızının azalmasına neden oluyor.

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