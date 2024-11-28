Bu ayda doğan çocuklar daha zeki oluyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif
ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, doğum ayı ve zeka arasındaki bağlantı incelendi. Uzmanlar, Eylül ayında doğan çocukların akademik anlamda daha başarılı olduğunu açıkladı.
Ses getiren araştırmada, çocukların doğum ayının zeka gelişimi üzerinde etkili olabileceği tespit edildi. Bilim insanları, eylül ayında doğan çocukların, diğer aylarda doğan çocuklara kıyasla daha yüksek zekalı olduğunu belirledi.