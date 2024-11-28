Bu ayda doğan çocuklar daha zeki oluyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Araştırmada, doğum ayının sadece burçları ve doğum günlerini değil, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebildiği ortaya konuldu.

Öte yandan sonbahar ve kış aylarında doğan bireylerin, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da belirlendi.