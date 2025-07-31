Bilim kanıtladı: Bu aylarda doğan erkekler, depresyona daha yatkın

Daily Mail'de yayınlanan habere göre, yaz aylarında doğan 78 erkek, en hafif seviyeden en ağır seviyeye kadar depresyon belirtileri gösterdi. Bu sayı, kış doğumlularda 67, ilkbaharda 58 ve sonbaharda 68 olarak belirlendi.

Ancak araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunuyor. Katılımcıların çoğunun üniversite öğrencisi ve genç yaşta olması, sonuçların genellenebilirliğini kısıtlıyor.