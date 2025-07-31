Bilim kanıtladı: Bu aylarda doğan erkekler, depresyona daha yatkın
Kanada’daki Kwantlen Polytechnic Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, yaz aylarında doğan erkeklerin depresyona daha yatkın olduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılar, doğum mevsiminin yetişkinlikte depresyon ve anksiyete belirtileri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 303 kişilik bir örneklem üzerinde çalıştı. Katılımcıların 106’sı erkek, 197’si kadındı ve ortalama yaşları 26 olarak belirlendi.
Araştırmada yer alan kişilerin çoğu Güney Asya (yüzde 31,7), Beyaz (yüzde 24,4) ve Filipin kökenliydi (yüzde15,2).