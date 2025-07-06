Bu belirtiyi 3 ay yaşadı ama umursamadı: Meğer bağırsak kanseriymiş

Üç ay boyunca karın ağrısını gıda intoleransı sandı, ancak gerçek çok daha yıkıcıydı. Avustralya’da yaşayan 39 yaşındaki Krystal Maeyke’ye, 2023 yılında dördüncü evre metastatik bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Genç kadın, hayatını alt üst eden ağrıların aslında vücuduna yayılmış ölümcül tümörlerin sonucu olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı.

Bu belirtiyi 3 ay yaşadı ama umursamadı: Meğer bağırsak kanseriymiş - 1

İlk belirtiler 2023’ün ilk aylarında başladı. Alt karın bölgesinde giderek artan keskin ağrılar yaşayan Maeyke, bu durumu başlangıçta bir gıda alerisiyle ilişkilendirdi. “Formda ve sağlıklıydım, düzenli egzersiz yapıyor, dengeli besleniyordum. Bu nedenle ciddi bir şey olabileceği aklıma bile gelmedi,” diyen Maeyke, gluten intoleransı gibi olasılıkların test edildiğini ancak sonuçların negatif çıktığını belirtti.

Ancak zamanla ağrılar öylesine şiddetlendi ki, Maeyke hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye ulaştığında yapılan bir dizi testin ardından Maeyke’ye, doktorlar tarafından dördüncü evre metastatik bağırsak kanseri teşhisi kondu. Kanserin bağırsaklardan yumurtalıklara, karaciğere ve karın boşluğuna yayıldığı belirtildi. “Bir doktor beni gece uyandırdı ve ‘Krystal, kötü bir haberim var… Kansersin’ dedi. ‘Nereden biliyorsun?’ diye sordum. ‘Her yerde var’ cevabı her şeyi açıklıyordu,” dedi.


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Bu belirtiyi 3 ay yaşadı ama umursamadı: Meğer bağırsak kanseriymiş - 2

Maeyke, yaşadığı belirtilerin basit gibi görünüp aslında ciddi sağlık sorunlarına işaret ettiğini söylüyor. “Gün boyu yorgun hissediyordum ama anneliğin doğal bir sonucu sanıyordum. Düzensiz bağırsak hareketlerini IBS zannettim. Gece terlemelerini ise yaz sıcağına bağladım. Şimdi geriye dönüp baktığımda, tüm bu belirtiler göz ardı ettiğim kırmızı alarm işaretleriymiş,” ifadelerini kullandı.

Bu belirtiyi 3 ay yaşadı ama umursamadı: Meğer bağırsak kanseriymiş - 3

GENÇLERDE KANSER ARTIYOR

Maeyke’nin hikâyesi, son yıllarda dünya genelinde genç yaşta görülen kanser vakalarındaki artışı da gözler önüne seriyor. Son yapılan küresel bir araştırmaya göre, 50 yaş altı bireylerde bağırsak kanseri oranları 50 ülkenin 27’sinde artış gösterdi. İngiltere’de genç yetişkinlerde bu oran yılda ortalama %3,6 iken, ABD’de %2 civarında.

Bu belirtiyi 3 ay yaşadı ama umursamadı: Meğer bağırsak kanseriymiş - 4


Hastalığın obeziteyle bağlantılı olduğu bilinse de, Maeyke gibi sağlıklı bireylerde de görülmesi, uzmanları çevresel faktörler üzerinde düşünmeye yöneltiyor. Plastiklere, işlenmiş gıdalara ve kirliliğe maruz kalmanın rol oynayabileceği ihtimali gündemde.


Bu belirtiyi 3 ay yaşadı ama umursamadı: Meğer bağırsak kanseriymiş - 5

BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Uzmanlar, karın ağrısı, şişkinlik, kronik yorgunluk, gece terlemeleri ve bağırsak alışkanlıklarında değişiklik gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Bağırsak kanseri, erken evrede belirti göstermeyebileceği için düzenli kontrollerin önemi giderek artıyor.


Bu belirtiyi 3 ay yaşadı ama umursamadı: Meğer bağırsak kanseriymiş - 6

İngiltere Kanser Araştırmaları Merkezi’nin (Cancer Research UK) 50 yıllık verileri incelediği yeni çalışmasına göre, 20-49 yaş grubunda kanser tanılarında %23’lük artış kaydedildi. Araştırmacılar, modern yaşam tarzı, çevresel toksinler ve bilinmeyen diğer faktörlerin bu artışta etkili olabileceğini düşünüyor.

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