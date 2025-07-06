Bu belirtiyi 3 ay yaşadı ama umursamadı: Meğer bağırsak kanseriymiş

İlk belirtiler 2023’ün ilk aylarında başladı. Alt karın bölgesinde giderek artan keskin ağrılar yaşayan Maeyke, bu durumu başlangıçta bir gıda alerisiyle ilişkilendirdi. “Formda ve sağlıklıydım, düzenli egzersiz yapıyor, dengeli besleniyordum. Bu nedenle ciddi bir şey olabileceği aklıma bile gelmedi,” diyen Maeyke, gluten intoleransı gibi olasılıkların test edildiğini ancak sonuçların negatif çıktığını belirtti.



Ancak zamanla ağrılar öylesine şiddetlendi ki, Maeyke hastaneye kaldırıldı.



Hastaneye ulaştığında yapılan bir dizi testin ardından Maeyke’ye, doktorlar tarafından dördüncü evre metastatik bağırsak kanseri teşhisi kondu. Kanserin bağırsaklardan yumurtalıklara, karaciğere ve karın boşluğuna yayıldığı belirtildi. “Bir doktor beni gece uyandırdı ve ‘Krystal, kötü bir haberim var… Kansersin’ dedi. ‘Nereden biliyorsun?’ diye sordum. ‘Her yerde var’ cevabı her şeyi açıklıyordu,” dedi.





