Bu belirtiyi görmezden geldi: 26 yaşında cilt kanseri oldu

26 yaşındaki Sam Tee, alnında fark ettiği pembe bir noktayı aylarca görmezden gelerek, bunun cilt kanseri olabileceğine dair kritik işareti paylaştı.

Bu belirtiyi görmezden geldi: 26 yaşında cilt kanseri oldu - 1

DailyMail'de yer alan habere göre Tee, birkaç ay önce fark ettiği lekeye önem vermemişti. Ancak arkadaşlarının uyarıları üzerine aile hekimine başvurdu.

TikTok’ta 218 binden fazla izlenen videosunda Tee, "Alnımda pembe bir nokta vardı ve onu uzun süre öylece bıraktım. Herkes bana gidip kontrol ettirmemi söylüyordu. Sonunda doktora gittim ve bunun bazal hücreli karsinom (BCC) olduğunu öğrendim" dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Bu belirtiyi görmezden geldi: 26 yaşında cilt kanseri oldu - 2

Bazal Hücreli Karsinom (BCC), İngiltere’de en sık görülen yavaş büyüyen cilt kanseri türü olarak biliniyor. Bu tür kanser genellikle vücuda yayılmıyor ve tedavi edilebiliyor; ancak cerrahi müdahale büyük deri parçalarının çıkarılmasını gerektirebiliyor ve iz bırakabiliyor. Cerrahlar, kanserin yayılmasını önlemek için çoğu zaman sağlıklı deriyi de almak zorunda kalıyor.

Tee, özel bir hastanede ikinci görüş alırken, doktorun kendisine “Gençsin, bu büyük ihtimalle bir ben. Endişelenme, NHS’ye dönüp aldırabilirsin” dediğini aktardı. Daha sonra aile hekimine başvurarak biyopsi yaptırdı ve testlere gönderildi.

TikTok’ta takipçilerine tavsiyede bulunan Tee, “Mesajım basit: Dikkatli olun. Solaryumu abartmasam da kullanıyordum ve bu iyi bir şey değildi. İki haftadan uzun süredir bir değişiklik fark ederseniz, mutlaka kontrol ettirin” dedi.

BCC, cildin üst tabakasında başlayan ve melanom dışı cilt kanserinin iki ana türünden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, halkı sadece kabarık ya da renkli benlere değil, düz kırmızı veya pullu izler gibi diğer değişikliklere de dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Bazı BCC’ler armut biçimli kenarlara sahip olabiliyor veya parlak nodüllerle dolu yumrulara dönüşebiliyor.

Bu belirtiyi görmezden geldi: 26 yaşında cilt kanseri oldu - 3

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu verilerine göre, geçen yıl cilt kanseri vakaları rekor seviyeye ulaşırken, melanom teşhisleri son on yılda üçte bir oranında arttı. Uzmanlar, melanom vakalarının yeniden yükselişte olduğunu belirtiyor.

Melanom, İngiltere’de en sık görülen beşinci kanser türü ve en ölümcül cilt kanseri olarak yılda yaklaşık 2.000 ölüme neden oluyor. Bu türün en yaygın belirtisi, büyüyen, kanayan veya renk değiştiren bir ben olarak görülüyor.

Her iki kanser türü de UV ve UVB ışınlarının neden olduğu hücresel hasarla ilişkilendiriliyor; ailede cilt kanseri öyküsü olanlarda risk daha yüksek. Sıcak havaların yaklaşmasıyla birlikte, İngiltere’de bu yıl 21.300 yeni vaka bekleniyor. Uzmanlar, düzenli güneş kremi kullanımı ve güneşten korunma önlemleriyle bu vakaların çoğunun önlenebileceğini belirtiyor. NHS, günün en sıcak saatlerinde (11.00-15.00) güneşe çıkılmamasını, kol ve bacakların örtülmesini ve en az 30 SPF’li güneş kremi kullanılmasını öneriyor.

Bu belirtiyi görmezden geldi: 26 yaşında cilt kanseri oldu - 4


Her yıl yaklaşık 15.000 kişiye melanom teşhisi konuyor ve görülme sıklığı diğer kanser türlerinden daha hızlı artıyor. Kanserin tedavi yöntemi, hastalığın yayılımına bağlı olarak değişiyor; dördüncü evrede teşhis konulan hastaların yalnızca yüzde 27’si beş yıldan uzun yaşıyor.

Bu belirtiyi görmezden geldi: 26 yaşında cilt kanseri oldu - 5


Son dönemde, NHS aracılığıyla melanom hastalarına sunulan yeni bir kanser aşısı umut veriyor. İğnesiz enjeksiyon, melanom tümörlerine özgü proteinlere bağışıklık sisteminin saldırmasını sağlayarak hastalığın tekrarlamasını önlemeyi hedefliyor. Şu anda, melanom teşhisi konan hastaların yaklaşık yarısı immünoterapiye yanıt veriyor. Yanıt vermeyen hastalarda ise kanserin kötüleşme riski daha yüksek.

DAHA FAZLA GÖSTER