Bu belirtiyi görmezden geldi: 26 yaşında cilt kanseri oldu
26 yaşındaki Sam Tee, alnında fark ettiği pembe bir noktayı aylarca görmezden gelerek, bunun cilt kanseri olabileceğine dair kritik işareti paylaştı.
DailyMail'de yer alan habere göre Tee, birkaç ay önce fark ettiği lekeye önem vermemişti. Ancak arkadaşlarının uyarıları üzerine aile hekimine başvurdu.
TikTok’ta 218 binden fazla izlenen videosunda Tee, "Alnımda pembe bir nokta vardı ve onu uzun süre öylece bıraktım. Herkes bana gidip kontrol ettirmemi söylüyordu. Sonunda doktora gittim ve bunun bazal hücreli karsinom (BCC) olduğunu öğrendim" dedi.