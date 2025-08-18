Bu belirtiyi görmezden geldi: 26 yaşında cilt kanseri oldu

Bazal Hücreli Karsinom (BCC), İngiltere’de en sık görülen yavaş büyüyen cilt kanseri türü olarak biliniyor. Bu tür kanser genellikle vücuda yayılmıyor ve tedavi edilebiliyor; ancak cerrahi müdahale büyük deri parçalarının çıkarılmasını gerektirebiliyor ve iz bırakabiliyor. Cerrahlar, kanserin yayılmasını önlemek için çoğu zaman sağlıklı deriyi de almak zorunda kalıyor.



Tee, özel bir hastanede ikinci görüş alırken, doktorun kendisine “Gençsin, bu büyük ihtimalle bir ben. Endişelenme, NHS’ye dönüp aldırabilirsin” dediğini aktardı. Daha sonra aile hekimine başvurarak biyopsi yaptırdı ve testlere gönderildi.



TikTok’ta takipçilerine tavsiyede bulunan Tee, “Mesajım basit: Dikkatli olun. Solaryumu abartmasam da kullanıyordum ve bu iyi bir şey değildi. İki haftadan uzun süredir bir değişiklik fark ederseniz, mutlaka kontrol ettirin” dedi.



BCC, cildin üst tabakasında başlayan ve melanom dışı cilt kanserinin iki ana türünden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, halkı sadece kabarık ya da renkli benlere değil, düz kırmızı veya pullu izler gibi diğer değişikliklere de dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Bazı BCC’ler armut biçimli kenarlara sahip olabiliyor veya parlak nodüllerle dolu yumrulara dönüşebiliyor.



