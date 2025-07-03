Bu belirtiyi önemsemedi: 15 ay sonra bağırsak kanserinden öldü

Altı ay süren kemoterapi sürecinin ardından Ağustos ayında temiz tarama sonuçları alınsa da, yalnızca bir ay sonra kanserin yeniden ve daha da yayılmış şekilde döndüğü haberi geldi.



Eşi Ben Dawson, “Eylül ayında kanserin geri döndüğü ve yayıldığı haberini aldık. Bu gerçekten mide bulandırıcıydı,” sözleriyle o anki hislerini paylaştı. 17 yaşındaki Jacob ve 15 yaşındaki Theo adında iki oğulları olan çift, süreci çocuklarıyla açık iletişim kurarak atlattıklarını ifade etti.





