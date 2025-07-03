Bu belirtiyi önemsemedi: 15 ay sonra bağırsak kanserinden öldü
İki çocuk annesi, Laura Dawson, bağırsak kanseri teşhisi konulmasından yalnızca 15 ay sonra hayatını kaybetti. 44 yaşındaki Dawson, ilk belirtiler ortaya çıktığında menopoza bağlı olduğunu düşünerek semptomları göz ardı etmişti.
Londra’da yaşayan Dawson, teşhisten önce aylar boyunca şişkinlik ve yoğun yorgunlukla mücadele etti. Ancak ağrılar dayanılmaz bir hâl alınca acil servise kaldırıldı ve burada yapılan tetkikler sonucunda üçüncü evre bağırsak kanseri tanısı konuldu. Mart 2024’te yapılan biyopsi, hastalığın lenf düğümlerine de yayıldığını ortaya koydu.