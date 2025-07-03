Bu belirtiyi önemsemedi: 15 ay sonra bağırsak kanserinden öldü

İki çocuk annesi, Laura Dawson, bağırsak kanseri teşhisi konulmasından yalnızca 15 ay sonra hayatını kaybetti. 44 yaşındaki Dawson, ilk belirtiler ortaya çıktığında menopoza bağlı olduğunu düşünerek semptomları göz ardı etmişti.

Bu belirtiyi önemsemedi: 15 ay sonra bağırsak kanserinden öldü - 1

Londra’da yaşayan Dawson, teşhisten önce aylar boyunca şişkinlik ve yoğun yorgunlukla mücadele etti. Ancak ağrılar dayanılmaz bir hâl alınca acil servise kaldırıldı ve burada yapılan tetkikler sonucunda üçüncü evre bağırsak kanseri tanısı konuldu. Mart 2024’te yapılan biyopsi, hastalığın lenf düğümlerine de yayıldığını ortaya koydu.


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Bu belirtiyi önemsemedi: 15 ay sonra bağırsak kanserinden öldü - 2

Altı ay süren kemoterapi sürecinin ardından Ağustos ayında temiz tarama sonuçları alınsa da, yalnızca bir ay sonra kanserin yeniden ve daha da yayılmış şekilde döndüğü haberi geldi.

Eşi Ben Dawson, “Eylül ayında kanserin geri döndüğü ve yayıldığı haberini aldık. Bu gerçekten mide bulandırıcıydı,” sözleriyle o anki hislerini paylaştı. 17 yaşındaki Jacob ve 15 yaşındaki Theo adında iki oğulları olan çift, süreci çocuklarıyla açık iletişim kurarak atlattıklarını ifade etti.


Bu belirtiyi önemsemedi: 15 ay sonra bağırsak kanserinden öldü - 3

Teşhis konulmadan önce operasyon müdürü olarak çalışan Laura Dawson, hayatının son döneminde aldığı kararla tedaviyi bırakıp zamanını sevdikleriyle geçirmeyi tercih etti.

“Hayatımın en mutlu günlerinden bazılarını son birkaç haftada yaşadım. Ölümden korkmamalıyız; bu süreç travmatik olmak zorunda değil. Kanser bana hayatın kıymetini öğretti, bu bir armağandı,” diyen Dawson, yaşamın sonuna dair farkındalık yaratmayı amaçladı.


Bu belirtiyi önemsemedi: 15 ay sonra bağırsak kanserinden öldü - 4

Laura Dawson, hayata veda etti. Eşi, Laura’nın mücadele sürecinde hiç şikâyet etmeden çevresindekilere ilham verdiğini söyleyerek, “O sadece bardağın dolu tarafını değil, bardağın varlığını bile kutlayan biriydi” dedi.


Bu belirtiyi önemsemedi: 15 ay sonra bağırsak kanserinden öldü - 5

Laura’nın hikâyesi, 50 yaş altındaki bireylerde bağırsak kanseri vakalarının dünya genelinde artışta olduğu bir dönemde dikkat çekiyor. Cancer Research UK verilerine göre, İngiltere’de her yıl 25-49 yaş arası yaklaşık 2.600 yeni vaka tespit ediliyor. Tüm yaş grupları genelinde bu sayı 44.000’in üzerine çıkıyor.


Bu belirtiyi önemsemedi: 15 ay sonra bağırsak kanserinden öldü - 6

Bağırsak kanserinin erken belirtileri arasında bağırsak alışkanlıklarında değişim, dışkıda veya rektal bölgede kanama, karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli yorgunluk gibi şikâyetler bulunuyor. Uzmanlar, bu belirtilerin önemsenmesini ve geç kalmadan doktora başvurulmasını öneriyor.

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