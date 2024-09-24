Bu dağ servet saçıyor: Her gün 6 bin dolardan fazla altın püskürtüyor!
Antarktika'nın en yüksek yanardağlarından biri olan Erebus Dağı, gaz ve buharın yanı sıra değerli bir element olan altın da püskürtüyor. Raporlara göre, rüzgarla taşınan bu altın parçacıkları yanardağın zirvesinden bin kilometre uzakta keşfedildi ve günlük püsküren altın tozunun değerinin 5 bin ile 6 bin dolararasında olduğu tahmin ediliyor.
Antarktika’nın en yüksek dağlarından biri olan ve dünyanın en güneydeki yanardağı olarak bilinen Erebus yanardağının altın tozu saçtığı açıklandı.
Aktif yanardağı, gaz, buhar ve kayaların dışında günde 6 bin dolar değerinde altın tozu da püskürtüyor.