Bu dağ servet saçıyor: Her gün 6 bin dolardan fazla altın püskürtüyor!

Antarktika’nın en yüksek dağlarından biri olan ve dünyanın en güneydeki yanardağı olarak bilinen Erebus yanardağının altın tozu saçtığı açıklandı.

Aktif yanardağı, gaz, buhar ve kayaların dışında günde 6 bin dolar değerinde altın tozu da püskürtüyor.