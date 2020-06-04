Bu defa Kim'in kız kardeşi tehdit etti

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-Jong'dan Güney Kore'ye sert uyarı geldi. Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong Güney Kore'ye çağrıda bulunarak, "Şeytani propaganda üreten balonları patlatın" dedi.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 04.06.2020 - 13:14

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2018'de varılan Koreler arası askeri anlaşmaya son verme tehdidinde bulunması üzerine aktivistlerin sınırda Pyongyang yönetimi karşıtı broşürler atmasını yasaklayacak yeni kanunlar çıkarmayı planlandığını duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong, resmi basında çıkan açıklamasında, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için ana vatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullandı. Güney Kore'ye çağrıda bulunan Kim, "Şeytani propaganda üreten balonları patlatın" dedi.

Kız kardeş Kim, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kim Yo -jong, Güney Korelilerin bu konuda gerekli adımı atmaması halinde kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca iki ülke arasında varılan askeri anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini kaydetti.

GÜNEY KORE YASAL DEĞİŞİKLİKLERE GİDECEK Bunun üzerine Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Yoh Sang-key, balonla broşür atma kampanyalarının sınır bölgesinde yaşayanların güvenliğini tehdit ettiğini ve hükümetin, "gerilime yol açan faaliyetlerin kesin çözümü" için yasal değişikliklere gideceğini bildirdi.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi, Pyongyang yönetimine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul yönetimi, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması yönündeki çağrılarına aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı bulunduğunu vurgulayarak direniyordu.

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