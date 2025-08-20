Bu işareti görmezden geldi, cilt kanseri çıktı: Burnunda fark etmiş
Dört çocuk annesi 43 yaşındaki Amanda Anderson, burnunda beliren küçük bir kuru lekenin cilt kanseri olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Güneş kremi kullanmaya “takıntılı” olduğunu söyleyen Anderson, düzenli koruyucu önlemlere rağmen hastalığa yakalandı.
Ocak ayında fark ettiği lekeyi soğuk kış şartlarına bağlayan Anderson, tedbir amaçlı aile hekimine başvurdu. Doktorun verdiği kremle geçici rahatlama sağlansa da leke yeniden ortaya çıktı, kanamaya ve kabuklanmaya başladı. Bunun üzerine ikinci bir doktora giden Anderson, biyopsi sonucunda bazal hücreli karsinom tanısı aldı.
“Güneş kremi ve gölgeye takıntılıyım. Bu yüzden tanıyı duyduğumda sanki mideme yumruk yemiş gibi hissettim,” diyen Anderson, özellikle kadınlar için yüzün önemine dikkat çekti.