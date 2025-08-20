Bu işareti görmezden geldi, cilt kanseri çıktı: Burnunda fark etmiş

"CİLDİMİZİ KORUMALIYIZ"

Ameliyat sonrası iyileşme sürecine giren Anderson, insanlara uyarıda bulunuyor:

“Zarar genç yaşta veriliyor. Kızlarıma makyajlarının altına güneş kremi sürmelerini öğütlüyorum. İnsanlar, arabada cam arkasında bile güneş yanığı olabileceğini bilmiyor. Cildimize, dişlerimize gösterdiğimiz özeni göstermeliyiz.”





ABD’de her gün yaklaşık 9.500 kişiye cilt kanseri teşhisi konuyor. Her 5 Amerikalıdan 1’i hayatının bir döneminde bu hastalığa yakalanıyor.



İngiltere’de her yıl yaklaşık 156 bin yeni melanom dışı cilt kanseri vakası kaydediliyor.



Bazal hücreli karsinom genellikle ölümcül değil ancak tedavi edilmediğinde ciddi hasara yol açabiliyor.



Melanom, tüm vakaların yalnızca yüzde 1’ini oluşturmasına rağmen ölümlerin büyük kısmından sorumlu.





