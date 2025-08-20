Bu işareti görmezden geldi, cilt kanseri çıktı: Burnunda fark etmiş

Dört çocuk annesi 43 yaşındaki Amanda Anderson, burnunda beliren küçük bir kuru lekenin cilt kanseri olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Güneş kremi kullanmaya “takıntılı” olduğunu söyleyen Anderson, düzenli koruyucu önlemlere rağmen hastalığa yakalandı.

Ocak ayında fark ettiği lekeyi soğuk kış şartlarına bağlayan Anderson, tedbir amaçlı aile hekimine başvurdu. Doktorun verdiği kremle geçici rahatlama sağlansa da leke yeniden ortaya çıktı, kanamaya ve kabuklanmaya başladı. Bunun üzerine ikinci bir doktora giden Anderson, biyopsi sonucunda bazal hücreli karsinom tanısı aldı.

“Güneş kremi ve gölgeye takıntılıyım. Bu yüzden tanıyı duyduğumda sanki mideme yumruk yemiş gibi hissettim,” diyen Anderson, özellikle kadınlar için yüzün önemine dikkat çekti.

Ailesinde de benzer vakalar yaşanmıştı. Babası Kirk Romney, yüzü ve vücudundaki tümörleri aldırmak için 17’den fazla ameliyat geçirdi. Anderson ise çocukluk yıllarını güneşin yoğun olduğu Arizona’da, bronzlaşmanın moda olduğu dönemde geçirdiğini hatırlatıyor.


"CİLDİMİZİ KORUMALIYIZ" 

Ameliyat sonrası iyileşme sürecine giren Anderson, insanlara uyarıda bulunuyor:
“Zarar genç yaşta veriliyor. Kızlarıma makyajlarının altına güneş kremi sürmelerini öğütlüyorum. İnsanlar, arabada cam arkasında bile güneş yanığı olabileceğini bilmiyor. Cildimize, dişlerimize gösterdiğimiz özeni göstermeliyiz.”


ABD’de her gün yaklaşık 9.500 kişiye cilt kanseri teşhisi konuyor. Her 5 Amerikalıdan 1’i hayatının bir döneminde bu hastalığa yakalanıyor.

İngiltere’de her yıl yaklaşık 156 bin yeni melanom dışı cilt kanseri vakası kaydediliyor.

Bazal hücreli karsinom genellikle ölümcül değil ancak tedavi edilmediğinde ciddi hasara yol açabiliyor.

Melanom, tüm vakaların yalnızca yüzde 1’ini oluşturmasına rağmen ölümlerin büyük kısmından sorumlu.


Uzmanlar, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Melanom dışı kanserlerde iyileşme oranı yüzde 95’in üzerindeyken, Mohs cerrahisinde bu oran yüzde 99’a kadar çıkabiliyor.

Dermatologlar, şüpheli ben ve lekeler için ABCDE kuralını öneriyor: Asimetri, düzensiz kenar, renk farklılıkları, çap büyümesi ve evrim (değişim). Ayrıca iyileşmeyen yaralar, kanayan bölgeler ve yeni yumrular da risk işaretleri olarak değerlendiriliyor.



Şimdi altı ayda bir kontrole gidecek olan Anderson, başka bir tedaviye ihtiyaç duymuyor. Son mesajı ise net:

“Olağandışı bir şey fark ederseniz beklemeyin, kontrol ettirin. Cilt kanseri önlenebilir bir hastalıktır.”

