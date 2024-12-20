Bu kadınlar sadece terapi görmüş erkeklerle çıkıyor: Z kuşağı buluşma geleneğini kökten değiştirdi

Z kuşağının gerçekleri, ilişki kurma anlayışını kökten değiştirdi.

27 yaşındaki Ellie Hecht'in ilk randevusunda, potansiyel bir partneri değerlendirmesine yardımcı olacak kilit sorulardan oluşan bir listesi var.

Bunlar arasında en önemlisi kaç kardeşi olduğu, en sevdiği film ya da çocuk isteyip istemediği değil.

İlk sorusu şu: “Terapiye açık mısın?”

Daily Mail’de yer alan habere göre bu, Ellie için kırmızı bir bayrak. Çünkü Z kuşağı kadınları için arzu edilen flört özellikleri arasında bir “kişisel bakım alet kutusuna” sahip olmak da yer alıyor.

Gerçekten de Ellie gibi pek çok kişi terapiyi düşünmeyen bir erkekle çıkmayı düşünmüyor bile.

“Bu benim listemin en başında yer alıyor” diyen Ellie, “Ayrıca listemde kırılganlık ve güçlü iletişim becerileri de var. Herkes nazik ve duygusal farkındalığı olan bir partner ister ve terapi bu özelliklerin gelişmesine yardımcı olur” diye ekledi.