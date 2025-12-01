Bu kafede kahvenizi robot yapıyor ve servis ediyor. Robot kafeye ilgi büyük
01.12.2025 16:58
AA
Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliyet Araba Müzesi'nde, sadece robot'un çalıştığı "Robot Kafe" ziyaretçilerin ilgi modağı olmayı başardı.
TAM OTOMASYONLU SİSTEM
Robot kafede sıcak ve soğuk içiceklerin hazırlanması ve servis edilmesinde tam otomasyonlu bir sistem kullanılıyor. İçeceklerinin bir robot tarafından hazırlandığını izleyen müşteriler için de farklı bir deneyim oluyor.
2 AYDIR TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR
Müzenin Operasyon ve Pazarlama Müdürü Muhammed el-Kudat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin yapımı bir robotun çalıştığı "otomatik kafenin" amacının yalnızca ticari hizmet değil aynı zamanda robotik otomasyon alanında "Ar-Ge çalışmalarına da katkı sağlamak" olduğunu söyledi. Robot'un deneme aşamasında olduğunu belirten Kudat, , robotun yaklaşık 2 aydır herhangi bir müdahale olmadan kahve hazırlayıp servis ettiğini aktardı.
ROBOT KAFENİN SOSYAL MEDYA HESABI VAR
Kafeye gelen müşterilerden biri "Bu kafeye ilk kez geliyorum, garip bir şey. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Birçok ülke gezdim ama açıkçası böyle bir şey görmedim. Şok oldum, etkilendim de" diye konuştu. Robot, araba müzesinin konseptine uygun çizimleri kahvenin üzerine yapabiliyor. Müzeye gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Robot Kafe için sosyal medya hesabı dahi açıldı.