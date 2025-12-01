Bu kafede kahvenizi robot yapıyor ve servis ediyor. Robot kafeye ilgi büyük

Kafeye gelen müşterilerden biri "Bu kafeye ilk kez geliyorum, garip bir şey. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Birçok ülke gezdim ama açıkçası böyle bir şey görmedim. Şok oldum, etkilendim de" diye konuştu. Robot, araba müzesinin konseptine uygun çizimleri kahvenin üzerine yapabiliyor. Müzeye gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Robot Kafe için sosyal medya hesabı dahi açıldı.