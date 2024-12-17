Bu kan grubuna hastalık uğramıyor: Bağışıklık şampiyonu çıktı
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için bağışıklık sisteminizin güçlü olması gerekir. Yapılan araştırmalarda bu kan grubuna sahip olan kişilerin kalp hastalığı gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olabileceğini ortaya çıkardı. Peki, bağışıklığı en güçlü kan grubu hangisidir?
Araştırmalar, 0 kan grubuna sahip kişilerin daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabileceğini, enfeksiyonlara daha güçlü bir tepki gösterebileceğini ve kalp hastalığı gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olabileceğini göstermektedir.