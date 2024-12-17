Bu kan grubuna hastalık uğramıyor: Bağışıklık şampiyonu çıktı



Ama mesele sadece burun akıntısını önlemek değil. Bazı araştırmalar, O kan gruplarının kalp hastalığı ve diğer enfeksiyonlar gibi belirli sağlık sorunlarına yakalanma riskinin de daha düşük olabileceğini öne sürüyor. Yani, O kan grubuna sahip olmak sadece kısa vadeli koruma sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda bazı uzun vadeli sağlık avantajları da sağlayabilir.