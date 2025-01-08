Bu köyde hasta olmak yasak! Belediye başkanı kararname yayınladı

NÖBETÇİ DOKTOR BAZEN HİZMET VERİYOR

Belediye başkanı, Belcastro'nun 1200 sakininin yaklaşık yarısının 65 yaşın üzerinde olduğunu ve en yakın Kaza ve Acil Durum bölümünün 45 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Buraya yalnızca 30 km/s hız sınırı olan bir yoldan ulaşılabildiğini de sözlerine ekledi.

Köyün nöbetçi doktor muayenehanesi de sadece ara sıra açık ve hafta sonları, tatiller ya da mesai saatleri dışında hizmet vermiyor.

Torchia yolların neredeyse herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu söyledi.

Kararnamenin bir parçası olarak, sakinlere ayrıca zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları, ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları ve bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri emredildi.