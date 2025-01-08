Bu köyde hasta olmak yasak! Belediye başkanı kararname yayınladı
Küçük bir İtalyan köyü olan Belcastro'da, “ciddi şekilde hastalanmak” yasaklandı. Belediye başkanı Antonio Torchia, Belcastro'nun 1200 sakininin yaklaşık yarısının 65 yaşın üzerinde olduğunu ve en yakın Kaza ve Acil Durum bölümünün 45 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Buraya yalnızca 30 km/s hız sınırı olan bir yoldan ulaşılabiliyor.
İtalyan'ın Belcastro köyünde, Belediye Başkanı Antonio Torchia'nın yayınladığı kararnamede, köyde yaşayanların “acil tıbbi yardım gerektirebilecek herhangi bir hastalığa yakalanmaktan kaçınmaları” emrediliyor.
Belcastro, İtalya'nın en yoksul bölgelerinden biri olan Calabria'nın güney bölgesinde yer alıyor.
BBC’nin bildirdiğine göre Torchia, bu hareketin “açıkça mizahi bir provokasyon” olduğunu, ancak yerel sağlık sisteminin eksikliklerini vurgulamak için bölgesel yetkililere gönderdiği acil bildirimlerden daha fazla etki yarattığını söyledi.