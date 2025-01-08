Bu köyde hasta olmak yasak! Belediye başkanı kararname yayınladı

Küçük bir İtalyan köyü olan Belcastro'da, “ciddi şekilde hastalanmak” yasaklandı. Belediye başkanı Antonio Torchia, Belcastro'nun 1200 sakininin yaklaşık yarısının 65 yaşın üzerinde olduğunu ve en yakın Kaza ve Acil Durum bölümünün 45 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Buraya yalnızca 30 km/s hız sınırı olan bir yoldan ulaşılabiliyor.

Bu köyde hasta olmak yasak! Belediye başkanı kararname yayınladı - 1

İtalyan'ın Belcastro köyünde, Belediye Başkanı Antonio Torchia'nın yayınladığı kararnamede, köyde yaşayanların “acil tıbbi yardım gerektirebilecek herhangi bir hastalığa yakalanmaktan kaçınmaları” emrediliyor.

Belcastro, İtalya'nın en yoksul bölgelerinden biri olan Calabria'nın güney bölgesinde yer alıyor.

BBC’nin bildirdiğine göre Torchia, bu hareketin “açıkça mizahi bir provokasyon” olduğunu, ancak yerel sağlık sisteminin eksikliklerini vurgulamak için bölgesel yetkililere gönderdiği acil bildirimlerden daha fazla etki yarattığını söyledi.

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Bu köyde hasta olmak yasak! Belediye başkanı kararname yayınladı - 2

NÖBETÇİ DOKTOR BAZEN HİZMET VERİYOR

Belediye başkanı, Belcastro'nun 1200 sakininin yaklaşık yarısının 65 yaşın üzerinde olduğunu ve en yakın Kaza ve Acil Durum bölümünün 45 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Buraya yalnızca 30 km/s hız sınırı olan bir yoldan ulaşılabildiğini de sözlerine ekledi.

Köyün nöbetçi doktor muayenehanesi de sadece ara sıra açık ve hafta sonları, tatiller ya da mesai saatleri dışında hizmet vermiyor.

Torchia yolların neredeyse herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu söyledi.

Kararnamenin bir parçası olarak, sakinlere ayrıca zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları, ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları ve bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri emredildi.

Bu köyde hasta olmak yasak! Belediye başkanı kararname yayınladı - 3

KÖTÜ YÖNETİM VE MAFYANIN ETKİSİ

Bu yeni kuralların nasıl uygulanacağı ya da uygulanıp uygulanmayacağı belli değil.

İtalya'nın en uç noktası olan seyrek nüfuslu Calabria bölgesi, ülkenin en yoksul bölgelerinden biri.

Siyasi kötü yönetim ve mafya müdahalesi, yaklaşık 15 yıl önce merkezi hükümetin özel idaresi altına alınan sağlık sistemini çökertti.

Roma tarafından atanan komisyon üyeleri, hastanelerin karşı karşıya olduğu büyük miktardaki borçla başa çıkmakta güçlük çekerken, Kalabrialılar ciddi bir tıbbi personel ve yatak eksikliğinin yanı sıra bitmek bilmeyen bekleme listeleriyle de karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Bölgedeki hastanelerden on sekizi 2009 yılından bu yana kapalı.

Bu köyde hasta olmak yasak! Belediye başkanı kararname yayınladı - 4

KÜBALI DOKTORLAR İMDADA YETİŞTİ

Sonuç olarak, Calabria'nın iki milyona yakın sakininin neredeyse yarısı tıbbi yardımı bölge dışında arıyor.

Küba'nın 2022 yılında çeşitli tıbbi tesislerde çalışmak üzere üç yıl boyunca İtalyan bölgesine 497 doktor göndereceği açıklandı. Bölge valisi Roberto Occhiuto geçen yıl bu doktorların Calabria'nın hastanelerini “kurtardığını” söyledi.

Belcastro sakinleri yerel medyaya yaptıkları açıklamada Belediye Başkanı Torchia'nın konuya ışık tutarak doğru olanı yaptığını ve kararın “vicdanları sarsacağını” söyledi.

Bir kişi “Ciddi bir soruna dikkat çekmek için provokatif bir kararname kullandı” dedi.

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