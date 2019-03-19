Bu sınavdan başarıyla geçti
NTV Haber
Yeni Zelanda tarihinde bir başbakanın belki de bugüne kadarki en zor sınavıyla karşı karşıya kaldı.
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1Yeni Zelanda'nın 38 yaşındaki başbakanı Jacinda Ardern, ülke tarihinin en büyük terör saldırısında sağduyulu liderliğiyle dikkat çekti.
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2Ardern, cami katliamının hemen ertesi gününde Christchurch kentine gitti.
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3Saldırıdan etkilenenleri bağrına bastı. Acılarını içtenlikle paylaştı.
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4Başını örten Ardern, bu görüntüleriyle sadece Yeni Zelanda'da değil tüm dünyada taktir topladı.
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5Jacinda Ardern, verdiği mesajlarda da sarsılan ve bölünen ülkesini ayakta tutmayı başardı. Toplumun her kesmini kucaklayan konuşmalar yaptı.
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6Ardern, verdiği bu başarili sinavla en sert eleştirmenlerini bile susturmayı başardı.
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738 yaşındaki politikacı, sadece Yeni Zelanda değil tüm dünya basınından da övgüler alıyor. İngiliz Guardian gazetesi, "Gerçek liderler hala var" yorumunda bulundu.
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8Tarihte başbakan koltuğunda anne olan ikinci lider ünvanına sahip Ardern'in ülkesini bir anne şefkatiyle sardığı yorumları yapılıyor.
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9Avustralya basınında da "Birkaç ay sonra seçimler var, lütfen bize Ardern gibi bir lider verin. Oyumuzu ona kullanalım" mesajları dikkat çekiyor.