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Bu sınavdan başarıyla geçti

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Yeni Zelanda tarihinde bir başbakanın belki de bugüne kadarki en zor sınavıyla karşı karşıya kaldı.

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    Yeni Zelanda'nın 38 yaşındaki başbakanı Jacinda Ardern, ülke tarihinin en büyük terör saldırısında sağduyulu liderliğiyle dikkat çekti.
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    Ardern, cami katliamının hemen ertesi gününde Christchurch kentine gitti.
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    Saldırıdan etkilenenleri bağrına bastı. Acılarını içtenlikle paylaştı.
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    Başını örten Ardern, bu görüntüleriyle sadece Yeni Zelanda'da değil tüm dünyada taktir topladı.
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    Jacinda Ardern, verdiği mesajlarda da sarsılan ve bölünen ülkesini ayakta tutmayı başardı. Toplumun her kesmini kucaklayan konuşmalar yaptı.
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    Ardern, verdiği bu başarili sinavla en sert eleştirmenlerini bile susturmayı başardı.
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    38 yaşındaki politikacı, sadece Yeni Zelanda değil tüm dünya basınından da övgüler alıyor. İngiliz Guardian gazetesi, "Gerçek liderler hala var" yorumunda bulundu.
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    Tarihte başbakan koltuğunda anne olan ikinci lider ünvanına sahip Ardern'in ülkesini bir anne şefkatiyle sardığı yorumları yapılıyor.
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    Avustralya basınında da "Birkaç ay sonra seçimler var, lütfen bize Ardern gibi bir lider verin. Oyumuzu ona kullanalım" mesajları dikkat çekiyor.
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